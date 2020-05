John Wick 4 : Chad Stahelski en dit plus sur le dernier film de la franchise

À l’époque de la sortie du premier John Wick, personne ne s’attendait à ce que le film soit le début d’une saga à succès. Six ans et trois films plus tard, le réalisateur Chad Stahelski planche sur un quatrième opus, qui s’annonce encore très ambitieux.

John Wick devrait réserver encore bien des surprises, et surtout une toute nouvelle histoire. Car chaque film de la franchise a été écrit comme si c’était le dernier, explique son réalisateur. « Personne n’a été plus choqué que nous quand [Lionsgate] nous a demandé d’en faire un deuxième – et il a été fait en tant que film seul. Et puis nous en avons fait un troisième, d’accord, et ça devait être fait. Maintenant, on nous a demandé d’en faire un quatrième et nous nous disons: « D’accord, ils sont tous autonomes. Il n’y a pas… de plan », a confié Stahelski au site Collider.

Jock Wick 4 : une nouvelle intrigue ambitieuse

Pour chaque nouveau John Wick, il faut donc tout réinventer. « On créé ça un peu au fur et à mesure », ajoute Stahelski. Keanu Reeves, la star de la saga, n’a en tout cas pas hésité à replonger dans ce nouveau projet. « Je crois que j’en ai encore un en moi », a-t-il déclaré à Stahelski pendant la tournée promotionnelle de John Wick 3 Parabellum.

Le réalisateur a expliqué que pour le scénario de John Wick 4, Keanu et lui avaient decide d’exploiter une idée qu’ils n’avaient pas réussi à intégrer dans le précédent chapitre. « On avait juste pas la place pour ça. », raconte-t-il. Chad Stahelski a donc apporté cette idée ambitieuse au studio. « Nous avons soumis une idée ou une thématique et c’était vraiment gros. Donc, nous pensons faire un peu plus qu’un [John Wick 4], ou quelque chose comme ça, et d’essayer de développer cela. Nous verrons comment ça se passe. ».

Il faudra être patient pour découvrir ce que Chad Stahelski et Keanu Reeves nous réservent dans ce nouveau chapitre. Bien que la sortie de John Wick 4 soit toujours prévue pour mai 2021, cette date pourrait encore changer. Keanu Reeves est en effet loin d’avoir terminé son travail sur Matrix 4, dont le tournage venait à peine de commencer en février.

