Jumanji 4 : un quatrième opus avec The Rock est sur les rails

Alors que Jumanji : Next level vient tout juste de sortir en VOD, son réalisateur Jake Kasdan confirme que sa suite est déjà en développement chez Sony. On retrouvera à l’affiche du film les stars des deux précédents opus, à savoir Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan.

Crédit : Sony Pictures

Les sorties et les productions cinéma ont toutes été mises en pause à cause de la crise pandémique, mais Hollywood n’abandonne pas pour autant ses projets. Chez Sony Pictures, le développement de Jumanji 4 avait déjà débuté avant l’épidémie, et le film est toujours bien d’actualité. Dans une récente interview, le réalisateur Jake Kasdan a confié que l’équipe se remettrait au travail dès que possible.

Jumanji 4 : une suite inspirée du classique de 1995 ?

Jumanji 4, qui n’a pas encore de titre, sera une suite à Jumanji : Next Level, sorti en décembre dernier. Pour rappel, on découvre dans la scène post-générique du film que les autruches du jeu ont envahi les rues de la ville. Cette fin laissait donc imaginer un futur scénario qui reprendrait l’idée du Jumanji avec Robin Williams, dans lequel les éléments du jeu se retrouveraient dans le monde réel. Kasdan précise cependant que comme pour les précédents opus, Jumanji 4 devra se suffire à lui-même. L’écriture n’a pas encore débuté, mais le réalisateur assure que l’intrigue devra être tout aussi bonne que celle des précédents films. « Il faudra que j’aime tout autant l’idée. », a-t-il déclaré au site Collider.

Réaliser un reboot d’un grand classique tel que Jumanji était un pari osé, mais l’audace de Kasdan a finalement payé. Les films Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Jumanji : Next Level ont tous deux remporté un grand succès en salles et recueilli des critiques presse dans l’ensemble très positives. Il faudra cependant être patient pour découvrir ce nouveau Jumanji sur nos écrans. Tous les tournages ont pris du retard et beaucoup de sorties prévues dans les mois qui viennent sont déjà ou seront bientôt reportées. Le tournage du film Red Notice, dans lequel joue notamment Dwayne Johnson et qui devait avoir lieu en Italie, a été pour l’instant annulé. La sortie en DVD et Blu-Ray de Jumanji : Next Level a par ailleurs elle aussi été repoussée.

Source : Collider