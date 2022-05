Jurassic Park : l’écart d’âge de 20 ans entre Sam Neill et Laura Dern était « complètement inapproprié »

Dans Jurassic Park, Sam Neill avait 20 ans de plus que Laura Dern. Les acteurs interprétaient respectivement les rôles d’Alan Grant et d’Ellie Sattler. Aujourd’hui, cet écart d’âge leur semble « complètement inapproprié ».

Quand Jurassic Park est sorti dans les salles de cinéma en 1993, l’écart d’âge entre les deux protagonistes Alan Grant et Ellie Sattler joués respectivement par Sam Neill et Laura Dern ne posait aucun problème. Aujourd’hui, cette différence d’âge est considérée comme étant « complètement inappropriée ».

Ellie Sattler (Laura Dern) et Alan Grant (Sam Neill) dans Jurassic Park – Crédit : Universal Pictures

Avant la sortie de Jurassic World : Le Monde d’après dans deux semaines, les deux acteurs sont revenus sur leur différence d’âge dans le premier film Jurassic. En effet, Laura Dern qui jouait la paléobotaniste Ellie Sattler était âgée de seulement 23 ans au moment du film. Sam Neill qui interprétait le paléontologue Alan Grant avait quant à lui 44 ans. D’ailleurs, les voitures de Jurassic Park n’étaient pas vraiment autonomes en 1993.

L’écart d’âge entre Sam Neill et Laura Dern était « tout à fait approprié » à l’époque de Jurassic Park en 1993

Lors d’une interview accordée à The Sunday Times, Sam Neill a déclaré que : « Laura était à un âge tendre. J’ai 20 ans de plus que Laura ! Ce qui, à l’époque, était une différence d’âge tout à fait appropriée pour un homme et une femme de premier plan ». L’acteur a ajouté qu’il ne s’était jamais rendu compte de cet écart d’âge jusqu’à ce qu’il ait vu son nom dans un article d’un magazine. Cet article listait les acteurs comme Harrison Ford et Sean Connery qui avaient joué avec des gens beaucoup plus jeunes qu’eux.

De son côté, Laura Dern a révélé que l’écart d’âge de 20 ans était « complètement inapproprié » maintenant. Cependant, en 1993, elle pensait qu’il était « tout à fait approprié de tomber amoureuse de Sam Neill ». Elle a précisé que : « Et ce n’est que maintenant, quand nous sommes dans ce moment de prise de conscience culturelle sur le patriarcat, que j’étais comme, ‘Wow ! Nous n’avons pas le même âge ?’ ».

Enfin, Sam Neill et Laura Dern seront de retour dans leur rôle respectif dans Jurassic World : Le Monde d’après, Jurassic World Dominion en anglais. Sam Neill est maintenant âgé de 74 ans et Laura Dern a 55 ans. Jeff Goldblum âgé de 69 ans reviendra aussi dans le rôle d’Ian Malcolm. Ils joueront aux côtés de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Jurassic World : Le Monde d’après sera disponible le 8 juin 2022 dans les salles obscures.

Source : Mashable