Jurassic Park : pourquoi la mort de Samuel L. Jackson n’a-t-elle pas été montrée ?

Jurassic Park est globalement plutôt fidèle au roman de Michael Crichton, mais quelques détails semblent avoir été omis dans le film. C’est le cas de la scène dans laquelle le personnage de John Arnold, surnommé Ray et incarné par Samuel L. Jackson, meurt dévoré par un raptor.

Si cette séquence n’apparaît pas dans le film, ce n’est pas à cause de l’aspect violent et potentiellement gore d’une telle mort. Ray n’est pas le seul à finir entre les dents des dinosaures, et Spielberg a su montrer juste assez de ces scènes pour que son film reste approprié pour un public familial. Ce sont en réalité de simples imprévus techniques qui ont empêché la production de filmer la fin tragique du personnage.

Jurassic Park : une scène phare du roman a été abandonnée par Spielberg

Les décors de Jurassic Park détruits par des intempéries

Jurassic Park a été tourné à Hawaï. Alors que Samuel L. Jackson devait se rendre sur place pour tourner sa scène de face-à-face avec le raptor, un ouragan a dévasté le lieu de tournage, et détruit au passage les décors. Spielberg a donc dû se résigner à éliminer cette mort du scénario. Dans le film, on apprend donc le sort d’Arnold lorsqu’Ellie et Muldoon trouvent les restes de son corps déchiqueté.

Dans le roman de Crichton, le personnage de Jackson se rend dans la remise ou se trouve le système électrique accompagné de Muldoon. Ce dernier est cependant attaqué en chemin par un groupe de raptors. C’est ensuite au tour d’Arnold, qui se fait surprendre par un raptor ayant réussi à rentrer dans la remise.

Le résultat est bien évidemment le même, et le grand Samuel L. Jackson n’aura donc eu droit qu’à un second rôle dans Jurassic Park. Les autres acteurs principaux du film dont les personnages sont encore bel et bien vivants seront de leur côté bientôt de retour dans la saga. Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern seront en effet tous les trois au casting du prochain Jurassic World 3 : Dominion, qui sortira dans les salles en juin 2021.

