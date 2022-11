Daniel Craig révèle pourquoi il voulait la mort de son James Bond

Daniel Craig a tourné la page 007 © EON Productions

Les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont milité pour imposer une fin tragique à James Bond : Mourir peut attendre. Gravement blessé, le célèbre agent secret s’est sacrifié pour faire en sorte que les missiles détruisent les nanorobots dévastateurs de Safin et que Madeleine et Mathilde puissent vivre. Une fin aussi épique que dramatique qui permet à Daniel Craig de prendre ses distances avec la franchise après avoir incarné le personnage dans cinq films.

Dans un récent entretien accordé au Los Angeles Times, le comédien explique qu’il était un grand partisan de la mort de Bond à la fin de Mourir peut attendre. Celle-ci permet de garder la porte fermée à tout retour potentiel dans le futur. Daniel Craig avait besoin que son Bond meure pour pouvoir avancer. Et la franchise avait besoin d’un nouveau départ. « Alors tuons mon personnage, trouvons un autre Bond et une autre histoire », estime l’acteur. À noter que pour l’heure, le nouveau James Bond n’a pas encore été choisi.

James Bond Mourir peut attendre : la fin d’un cycle

Tuer 007 a permis à Craig de tourner la page. « Je ne veux pas revenir en arrière », assure-t-il. « Je suppose que je devrais être chanceux s’ils me demandaient de revenir, mais le fait est que je dois passer à autre chose. Le sacrifice qu’il [Bond] fait dans le film est un acte d’amour et il n’y a pas de plus beau sacrifice. Cela me semblait être idéal pour boucler la boucle ».

À lire > James Bond : la production veut caster un nouveau 007 « plus jeune »

Craig avait fait ses premiers pas dans la peau de James Bond dans Casino Royale en 2006. À l’époque, il avait déjà confié à Barbara Broccoli qu’il souhaitait que son 007 meure à la fin de son dernier film. Un souhait qui a donc été exaucé. Après la sortie de son quatrième film, Spectre , en 2015, Craig avait annoncé son intention de quitter la franchise. Il a finalement été ramené pour un dernier volet permettant de clôturer l’arc narratif de son James Bond.

