Jurassic Park : Reebok dévoile ses sneakers à l’image de la franchise

Alors que le prochain opus de Jurassic Park se fait toujours attendre, Reebok fait un cadeau inattendu aux fans de la saga. En effet, la célèbre marque vient tout juste de dévoiler sa nouvelle paire de sneakers inspirée du film. Attendu en magasin cet été, ce nouveau modèle Instapump Fury rend hommage à sa manière à la franchise. Pour la modique somme de 180 dollars, il sera donc possible d’arborer ces « chaussures dino », un rien voyantes. Après plusieurs éditions inspirées des films La Haine ou encore Predator, la marque renouvelle ses désormais célèbres collaborations cinématographiques.

Jurassic Park x Reebok Instapump Fury dévoile son design – Crédit : Reebok

Basées sur les célèbres Ford Explorers, ces baskets risquent de faire des envieux parmi les collectionneurs. Et aucun détail n’a échappé à la marque pour faire plaisir aux fans du monde entier.

Des chaussures hommage

Lettrage en caoutchouc, semelles en cuir et références à la saga : tout y est ! En analysant de plus près le modèle, on retrouve bien des éléments directement inspirés par les films. On reconnaît une silhouette de T-Rex ainsi que des déchirures rappelant les dommages causés par les dinosaures, à l’instar des jouets plus classiques déjà proposés à la vente. Cette paire de baskets permet surtout de fêter le retour prochain de la franchise en salles.

En effet, Jurassic World : Dominion devrait envahir les salles obscures en 2022. Ce nouvel opus fera directement écho à la trilogie initiale, si on en croit les confidences du réalisateur Colin Trevorrow. L’idée est de poursuivre sur l’histoire « sérialisée » d’origine pour apporter de nouvelles réponses aux spectateurs.

Alors que le film était prévu pour le second trimestre 2021, la pandémie a eu raison de sa date de sortie officielle. Et Reebok ne compte pas s’aligner sur ce décalage de planning en proposant à la vente son modèle dédié cet été. Après une année catastrophique pour le secteur textile, la marque compte bien capitaliser sur cette collaboration en édition limitée. Après tout, il n y a pas d’heure pour montrer sa passion pour Jurassic Park ! Mais il faut bien avouer que cette sortie sans film perd un peu de sa saveur. Qu’importe, les fans pourront se consoler avec la saison 3 de Camp Cretaceous sur Netflix pour patienter un peu !

Rendez-vous est donc donné le 10 juin prochain pour ceux qui voudraient s’emparer de ces chaussures collectors. Mais le prix prohibitif risque d’en rebuter beaucoup, au-delà d’un modèle un peu trop chargé en détails et en couleurs ! Mais après tout, quand on aime, on ne compte pas !

