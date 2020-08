Jurassic Park : pourquoi le trio original de scientifiques n’a-t-il pas été réuni dans Le Monde Perdu ?

La suite du célèbre Jurassic Park, intitulée Le Monde Perdu, a fait revenir deux des personnages principaux du premier film. Mais pourquoi les professeurs Alan Grant et Ellie Sattler n’étaient pas au casting ?

Leur absence du Monde Perdu n’a aucun lien avec la volonté des acteurs Sam Neill et Laura Dern de continuer à jouer leur rôle dans la saga de Spielberg. L’auteur du roman Jurassic Park, Michael Crichton, ne leur avait tout simplement pas trouvé de place dans son deuxième livre.

Crédit : Universal Pictures

Après l’immense succès de l’adaptation cinématographique du roman Jurassic Park, Crichton publie en 1995 Le Monde Perdu. Ce deuxième tome servira de base à Steven Spielberg pour écrire le scénario du second film éponyme. L’intrigue générale du roman et du long-métrage sont globalement similaires, à quelques petites différences près. Mais dans les deux œuvres, Alan et Ellie sont absents. L’auteur comme le scénariste du film David Koepp, n’avait en effet aucun rôle à donner à ces personnages dans cette nouvelle histoire.

Les trois acteurs de Jurassic Park bientôt réunis à l’écran

Ian Malcom, interprété par Jeff Goldblum, est donc le seul membre du trio original de scientifiques à être de retour dans le second Jurassic Park. Le propriétaire du parc John Hammond, incarné par le regretté Richard Attenborough, était cependant lui aussi au casting. Alan est revenu plus tard dans Jurassic Park 3, dans lequel Ellie n’apparait que dans une seule scène.

Le trio du premier Jurassic Park sera cependant bientôt de retour au grand complet. Les acteurs Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum sont en effet au casting du prochain Jurassic World : Dominion. D’après de récentes confidences de Sam Neill, les trois stars seront présentes « tout au long du film », et devraient donc jouer des rôles importants. On retrouvera également dans ce nouvel opus le personnage Lewis Dodgson, qui donne la fausse bombe de mousse à raser à Dennis dans le film de 1993. Ce dernier sera cette fois PDG de Biosyn Genetics, société concurrente d’InGen. Le film Jurassic World : Dominion est attendu dans les salles en juin 2021.

Source : SCREEN RANT