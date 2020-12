Kaamelott : La bande originale dévoile une image clé du film dans son livret

Encore repoussé à une date inconnue, Kaamelott – Premier Volet, vient encore de faire parler de lui. Afin de faire patienter les fans, Astier a maintenu la sortie de la bande originale du film. Mais en parcourant son livret, on découvre des images qui spoilent malgré elles l’intrigue, encore secrète. En effet, on aperçoit sur une photo, Arthur tentant de s’emparer d’Excalibur sous un tapis de neige. Le roi semble prier devant la légendaire épée.

Arthur face à Excalibur – Crédit : Regular Productions

Et si on se penche plus prêt sur la tracklist de l’album, on peut également savoir à quel moment du film apparaît la dite scène. Malgré les secrets autour du contenu du film, Astier vient de révéler malgré lui des éléments essentiels sur l’intrigue.

Quand Alexandre Astier spoile son film !

Premier indice de taille : une bonne partie de l’histoire devrait se dérouler en plein cœur de l’hiver. La neige et les habits du roi ne laissent évidemment aucun doute sur le sujet. Ses fidèles adjuvants, Karadoc et Perceval, devraient également être de retour. Dans le fond de la photo, on devine deux silhouettes correspondant en tout point aux deux personnages. Mais cette image laisse également présager un parallèle évident avec le livre V de la série source. En effet, Arthur avait remis l’épée dans son socle et avait feint l’impossibilité de la reprendre.

Autre signe important : les mains en prière du roi Arthur devant Excalibur. Le roi serait-il en train de demander pardon pour ne pas avoir pris l’épée la première fois ? Car l’image rappelle en tout point la scène phare du livre V, celle où le roi renonce et abandonne l’épée.

En se penchant sur la liste des morceaux, on peut trouver une piste intitulée Excalibur Morte. Cette piste arrive en 24ème position sur un total de 34 musiques. On en déduit donc que la scène devrait s’insérer dans la seconde partie du long métrage. Quand au titre évocateur du morceau, il ne fait aucun doute que l’épée soit bloquée pour de bon dans son socle. Morte ramène à la paralysie dans son sens premier en vieux français.

Les fans pourront aussi en savoir davantage en lisant les confessions d’Astier dans le magazine Historia. Car si on en croit le créateur, le film devrait également faire la part belle à la chasse aux sorcières. L’histoire débuterait en 484. Lancelot, devenu fou, cherche à tout prix à retrouver ses compagnons d’antan. « Les anciens compagnons d’Arthur se sont séparés. Les uns ont opté pour la résistance, d’autres sont devenus des collabos, rangés du côté du pouvoir et manigancent pour aider Lancelot à retrouver Arthur et ses anciens chevaliers » annonce Astier.

Kaamelott – Premier Volet continue de se dévoiler pour le plus grand bonheur des fans. Mais il faudra encore patienter avant de découvrir le résultat sur grand écran, crise sanitaire oblige !

Source : Hitek

