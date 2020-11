Quels jeux de société à deux offrir à Noël ?

Avec ce confinement, nombreux sont ceux qui ne peuvent plus se défouler, les cohabitations sont de plus en plus difficiles à gérer… on s’est dit qu’on ne pouvait vous laisser comme ça ! On a cherché ce qui pouvait vous détendre, vous permettre de lâcher prise et vous venger de votre conjoint ou de votre colocataire… et on a trouvé la solution !

Au lieu de retourner l’appartement et de tout envoyer balader, on vous propose de régler les conflits par les jeux de société en vous affrontant en duel ! Quel meilleur moyen pour se départager ? Le perdant fait la vaisselle et le ménage ce soir, l’enjeu est de taille. Pour vous conseiller au mieux, on s’est entouré des meilleurs, l’équipe de ludum.fr, qui vous a trouvé et testé les 5 meilleurs jeux de société à offrir pour Noël !

Schotten Totten, défendez votre royaume !

Schotten Totten – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Âge : dès 8 ans

Durée d’une partie : 30 minutes

Éditeur : Iello

Auteur : Reiner Knizia

Illustrateur : Djib

C’est l’heure de défendre votre territoire avec Schotten Totten. C’est le jeu de duel qui vous permettra de régler rapidement vos différents. Simple à comprendre et terriblement addictif dès lors que l’on maîtrise ses mécanismes. Avec lui, ce sont des centaines de possibilités de victoire, de combos et de coups de génie qui s’offrent à vous !

Le principe du jeu est simple et peut facilement refléter la réalité, vous ne devez pas laisser votre adversaire grappiller vos frontières ! Chaque joueur possède des cartes de soldats et doit les placer de chaque côté de ses frontières ; au bout de 3 cartes posées par les joueurs de chaque côté des frontières c’est le combat. Le meilleur groupement de soldats vous fait gagner une frontière. La partie se termine lorsque l’un des joueurs remporte 5 frontières au total ou 3 frontières adjacentes !

Défendez votre territoire, ne vous laissez pas envahir, et attaquez à coup de combos de cartes plus efficaces les uns que les autres. Parviendrez-vous à agrandir votre royaume, ou serez-vous dépassés par l’envahisseur ? Plus le temps de réfléchir, Schotten Totten est le jeu idéal pour régler vos comptes, offrez-le à Noël !

Watergate, changez le cours de l’histoire !

Watergate – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Âge : dès 12 ans

Durée d’une partie : 45 minutes

Éditeur : Iello

Auteur : Matthias Cramer

Illustrateur : Atelier 198

Véritable scandale politique, Watergate vous fait rejouer les événements de l’affaire et vous pousse vers les plus petits détails de l’histoire. Un véritable duel haletant dans lequel vous vous opposez. Un joueur représentant Nixon et l’autre représentant le Washington Post.

Le but du jeu est simple : réussir, pour la presse, à réunir des preuves contre Nixon, et pour Nixon, réussir à garder un maximum de soutien pour finir son mandat. Pour avancer, les joueurs disposent de 5 cartes dans leur main, qui leur offre des éléments pour avancer dans leur mission. Le but est d’avancer sur le plateau de jeu en suivant le fil rouge de votre enquête pour le journaliste et pour Nixon de vous en empêcher. La presse gagne si elle arrive à relier plusieurs informateurs et Nixon s’il parvient à les en empêcher !

Une enquête passionnante qui va réveiller votre esprit d’enquêteur et vous pousser à toutes les pires crasses pour faire triompher ou non la vérité !

Mosquito Show, un cadeau tropical !

Mosquito Show – Crédit : Flying Games

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Âge : dès 8 ans

Durée d’une partie : 10 minutes

Éditeur : Flying Games

Auteur : Bruno Cathala et Andrea Mainini

Illustrateur : Camille Chaussy

Quoi de mieux pour se départager qu’un petit voyage dans la jungle ? Mosquito Show, c’est ça ! Incarnez des animaux tropicaux qui n’ont qu’une seule et même volonté, manger des moustiques !

Entrez dans une véritable chasse aux moustiques, dans laquelle chaque joueur incarne un toucan et un caméléon affamé qui cherchent à manger le plus de moustiques dorés. Le toucan et le caméléon n’ont pas la même façon d’avancer ce qui pousse les joueurs à bien réfléchir avant d’avancer, le premier joueur à manger 9 moustiques dorés gagne.

Pas si facile, car vous ne devez pas vous retrouver bloqués sinon c’est perdu, mais prenez aussi garde à votre adversaire qui ne vous laissera pas vous en tirer si facilement et fera tout son possible pour vous coincer ! En mangeant des moustiques d’autres couleurs, vous gagnez des bonus de déplacement, faites donc bien attention, réfléchissez bien et ne vous déplacez pas trop vite !

Vous l’aurez compris, Mosquito Show c’est un véritable jeu de stratégie dans lequel tous vos déplacements sont cruciaux. Entre guerre sauvage et réflexion, Mosquito Show est un vrai jeu de duel addictif !

Patchwork, vivez un duel de construction !

Patchwork – Crédit : Funforge

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Âge : dès 8 ans

Durée d’une partie : 20 minutes

Éditeur : Funforge

Auteur : Uwe Rosenberg

Illustrateur : Klemens Franz

Au lieu de tout casser chez vous, essayez plutôt de tout recoudre ! C’est ce que vous propose Patchwork. Une lutte à distance pour réaliser la plus belle couverture, et tout comme la culture ce n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire…

Dans Patchwork le concept est simple, il faut réaliser une couverture à l’aide de tuiles et de boutons. Le jeu s’articule en 2 temps, achetez d’abord des tuiles de couverture que vous placez, ensuite avancez votre pion sur la piste de temps. À chaque nouveau tour, c’est le joueur le plus en retard sur la piste de temps qui commence. Au fur et à mesure du jeu, les joueurs passent sur des cases boutons qui leur rapportent autant de boutons qu’ils en de déjà placé dans leur construction.

Les boutons sont d’autant plus importants puisqu’ils comptent à la fois comme monnaie d’échange pour des pièces de couverture, mais aussi comme points de victoire lors du décompte final. Lorsque tous les joueurs sont arrivés au bout de la piste de temps, le joueur qui a la meilleure construction et le plus de boutons gagne la partie !

Dans Patchwork, il faut être attentif à tous les détails pour pouvoir avancer dans votre construction sans oublier de récupérer des boutons. Un jeu addictif aussi bien pour l’esprit que votre créativité !

Targui, un duel de tribu !

Targui – Crédit : Iello

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Âge : dès 12 ans

Durée d’une partie : 60 minutes

Éditeur : Iello

Auteur : Andreas Steiger

Illustrateur : Franz Vohwinkel

Devenez le maître des Targuis et des Targuias en enrichissant, en commerçant et agrandissant votre tribu !

Le jeu est assez simple à prendre en main. Placez vos pions à des endroits stratégiques pour récupérer des matériaux et des ressources. Achetez des cartes Tribu pour récupérer des points de victoire et prendre le contrôle du jeu ! Cependant, votre adversaire ne va pas vous laisser faire et va tout faire pour vous bloquer. Attention également au pion Voleur qui va vous poser de nombreux problèmes et vous voler des ressources au moindre faux pas. La partie se termine lorsqu’un joueur réussit à réunir 16 cartes Tribu ou que le pion Voleur parvient à faire un tour complet. C’est alors le moment de compter les points de victoire inscrits sur les ressources ou les tribus. Celui qui a le plus de points gagne !

Targui est un vrai jeu de duel, rempli de stratégie où chaque choix peut faire la différence. Un véritable voyage au cœur de l’Afrique à offrir pour Noël !

Vous n’avez plus qu’à faire votre choix et si malheureusement vous n’avez pas réussi à faire votre choix, l’équipe de ludum.fr vous propose une plus large sélection de jeux de société à deux pour Noël 2020.