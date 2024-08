Kaspersky Premium : protégez votre famille en ligne avec une remise de -60% !

©Rawpixel/Freepik

La rentrée scolaire est le moment idéal pour remettre de l’ordre dans les équipements numériques de toute la famille. Avec les enfants qui retournent à l’école et les parents qui reprennent leurs activités, il est crucial de s’assurer que tous les appareils sont protégés contre les menaces en ligne.

C’est justement à cette occasion que Kaspersky lance une offre exceptionnelle sur sa solution Kaspersky Premium: une réduction de -60% rendant la solution disponible à partir de 31,99€ la première année au lieu de 79,99€. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent une protection complète et performante.

Kaspersky Premium offre en effet une protection exhaustive contre les virus, les ransomwares, et les logiciels espions. Son antivirus en temps réel est capable de détecter et de neutraliser rapidement toute menace, assurant ainsi la sécurité de vos données et de votre vie privée. Avec cette solution, la navigation sur internet, les jeux en ligne, et les transactions financières peuvent se faire en toute sécurité.

Kaspersky Premium : la solution idéale pour une rentrée sécurisée

À l’ère du numérique, où les cours en ligne, les devoirs et les recherches sur Internet deviennent monnaie courante pour les enfants, il est essentiel de garantir leur sécurité en ligne. Kaspersky Premium propose des outils de contrôle parental avancés, permettant aux parents de surveiller l’activité de leurs enfants sur Internet, de filtrer les contenus inappropriés et de limiter l’accès à certaines applications ou sites web. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles à l’occasion de la rentrée scolaire, où les enfants passent plus de temps en ligne pour leurs devoirs et loisirs.

En plus de la protection contre les menaces classiques, Kaspersky Premium comprend un pare-feu robuste pour surveiller les connexions réseau et empêcher tout accès non autorisé. Son VPN ultra-rapide et illimité garantit une confidentialité totale, empêchant toute interception de données personnelles lors de l’utilisation des réseaux publics, couramment utilisés par les étudiants et les familles.

Une protection complète à un prix imbattable

Kaspersky Premium ne se contente pas d’offrir une protection contre les virus. Il surveille également les fuites de données personnelles sur Internet et le Dark Web, vous avertissant immédiatement en cas de compromission. De plus, il intègre des outils de protection des paiements en ligne, ce qui est idéal pour les achats de matériel scolaire et autres transactions effectuées en ligne.

Avec une note de satisfaction client de 4,7 sur 5 étoiles et de multiples récompenses pour son efficacité, Kaspersky Premium est la solution de sécurité la plus testée et la plus primée du marché. Au prix réduit de 31,99€ la première année, c’est un investissement accessible pour une tranquillité d’esprit garantie.

Découvrir Kaspersky Premium à -60%

Ne manquez pas cette opportunité unique de protéger votre famille contre toutes les menaces numériques modernes à un prix défiant toute concurrence. Faites de la sécurité en ligne une priorité en cette rentrée avec Kaspersky Premium !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Kaspersky.