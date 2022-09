Kobo Clara 2E : la nouvelle liseuse de Kobo mise sur l’écologie et les livres audio

Kobo Clara 2E. Crédit : Kobo

Kobo a officiellement lancé les précommandes pour la Kobo Clara 2E dont les livraisons devraient débuter le 22 septembre. En remplaçant la Kobo Clara HD sortie en mai 2018, cette nouvelle liseuse devient le modèle de référence de la gamme.

La plus grosse nouveauté réside dans les matériaux utilisés puisque Kobo a choisi de fabriquer la coque avec 85% de plastique recyclé (dont 10% de plastiques abandonnés qui devaient finir dans la mer). L’emballage est pour sa part constitué à 100% de papier recyclé. Un message de respect de l’environnement très actuel.

Kobo Clara 2E, optimisée pour les livres audio

Kobo a également augmenté l’espace de stockage par défaut (12 Go) pour pouvoir accueillir des livres audio (un livre audio pèse en moyenne 280 Mo vs 1 Mo pour les eBooks). Afin de faciliter l’écoute, Kobo ajoute une liaison Bluetooth qui permettra de connecter n’importe quels écouteurs.

Kobo fait donc le pari de se distinguer avec des optimisations pour la lecture de livres audio même si l’on peut douter de l’intérêt de les mettre sur une liseuse, un smartphone pouvant largement s’acquitter de cette mission.

Au rang des nouveautés on notera également l’arrivée de l’étanchéité (certifiée IPX8), l’utilisation de la technologie E Ink Carta 1200 qui assure un meilleur contraste et une plus grande réactivité,

Elle intègre également un mode Sombre et la technologie ComfortLight PRO qui permet de régler la luminosité, la température de la couleur et de filtrer la lumière bleue.

La Paperwhite d’Amazon reste sa principale rivale

La Kobo a pour concurrente directe la Kindle Paperwhite qui s’est renouvelée à l’automne 2021. Par rapport à cette dernière, elle présente des arguments écologiques et un format de 6 pouces qui reste très compact.

La Kindle Paperwhite présente l’avantage d’un écran un peu plus grand (6,8 pouces) qui apporte un certain confort de lecture. Au final, la différence entre les 2 n’est que de quelques centimètres (2 en hauteur et 1 en largeur). Une différence qui peut compter lors de la prise à une main. Nous vous en dirons plus lors de nos tests.

Au niveau du prix, elle s’aligne exactement sur la Paperwhite (dans sa version sans pub) à 149,99€.

