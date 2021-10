Kobo Sage et Kobo Libra 2, deux nouvelles liseuses avec l’audio en plus

Kobo a décidément choisi de partir vers le haut de gamme. Après le récent lancement de la Kobo Elipsa une liseuse de 10,3 pouces capable de faire de la prise de note au prix de 400 euros (un record pour une liseuse), Kobo continue de se renforcer par le haut avec tout d’abord la Kobo Sage. On retrouve le design, très réussi, des Kobo avec l’un des bords légèrement incurvé.

Mais pour se démarquer la Sage embarque un certain nombre de nouveautés avec notamment la présence d’un stylet (personnalisable) permettant d’annoter des passages ou de surligner certains textes. Le stylet embarqué dans la Kobo Elipsa était plutôt convaincant, on peut donc penser qu’il en sera de même pour celui de la Sage. Kobo l’annonce comme personnalisable tant par le type de stylo, la nuance, la taille du trait…

Les livres audio seront proposés sur la Sage et la Libra 2

Vient ensuite l’intégration du bluetooth pour permettre la lecture de livres audio Kobo et l’arrivée de la PowerCover, une housse qui protège l’écran tactile de la liseuse et permet de la recharger facilement même pendant des déplacements. On ne connait pas encore le prix de cet accessoire supplémentaire.

La Sage vient donc occuper le créneau de la Kobo Forma (qui commençait à dater puisqu’elle était sortie en 2018). Elle reprend son confortable écran de 8 pouces et un positionnement prix similaire puisqu’elle sera vendue à peine 10 euros de plus soit 289,99€.

La Kobo Libra 2 vient remplacer la Kobo Libra H2O, la version 7 pouces de chez Kobo. On retrouve là-aussi le fameux design Kobo (mais pourquoi s’en priver), l’étanchéité, la gestion de la lumière… Comme pour sa grande sœur le Kobo Sage, la Libra 2 intègre l’audio pour la lecture de livre audio.

Nous vous en dirons plus dès que nous aurons eu l’occasion de les tester. Les produits seront disponibles en précommande sur le site de Kobo et auprès de ses partenaires distributeurs dès le 5 octobre et à la vente dès le 19 octobre.

