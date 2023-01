La Chine autorise la diffusion de Black Panther 2 et Ant-Man 3, une première depuis 2019

© Marvel Studios

La Chine représente un territoire incontournable pour toute multinationale. Gaming ou cinéma, les industries n’échappent pas au pays dirigé par le Parti communiste chinois (PCC) où règne la censure. Après plusieurs années d’absence, Marvel Studios, propriété de Disney, a enfin droit de diffuser ses films sur le territoire.

Et pas n’importe lesquels puisqu’il s’agit de Black Panther 2, qui arrive le 1er février sur Disney+ mais pas en France, et Ant-Man 3.

Quelle date pour le retour de Marvel en Chine ?

C’est la fin de l’interdiction officieuse des films Marvel dans les cinémas chinois. Sur un territoire à la forte population prête à consommer, cette absence était dommageable pour Disney et son box-office. Mais aujourd’hui, on apprend que Black Panther 2 et Ant-Man 3 ont tous deux des dates de sortie chinoises. La fin d’une période d’absentéisme depuis 2019. Pour célébrer cette sortie, Marvel Studios a publié une vidéo sur Weibo, réseau social chinois (Facebook et consorts sont interdits là-bas).

Les chinois découvriront Black Panther 2 à partir du 7 février contre le 17 février pour Ant-Man 3. Double dose de Marvel pour les spectateurs de ce pays qui apprécient le grand spectacle si l’on en croit leur importance auprès des studios de cinéma. Les derniers films Marvel diffusés en Chine sont Spider-Man : Far From Home (en partenariat avec Sony) et Avengers : Endgame en 2019.

La Chine estime donc que ces productions peuvent être diffusées chez lui tout en revoyant sa position concernant les blockbusters Marvel. Rappelons que l’industrie cinématographique chinoise a également ses grands spectacles salués par les amateurs.

Pourquoi Marvel a-t-il été interdit en Chine ?

Mais pourquoi une telle défiance envers les films Marvel ? Selon la rumeur, les agences gouvernementales chinoises craignaient d’être mal perçues en cas d’autorisation. Mais désormais que le Congrès national du PCC et son 100ème anniversaire sont passés, les questions géopolitiques seraient moins tendues.

Reste à savoir quels autres films Marvel vont être rattrapés, par la suite, pour permettre aux fans chinois d’en profiter !