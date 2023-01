Black Panther Wakanda Forever : une date de sortie le 1er février sur Disney+ mais pas en France

Disney vient d’annoncer que Black Panther : Wakanda Forever sortira sur sa plateforme de streaming le 1er février 2023, sauf pour la France. Encore une fois, c’est à cause de la chronologie des médias que le film de Marvel ne pourra pas sortir de sitôt sur Disney+.

Sorti le 9 novembre 2022 dans les salles de cinéma françaises, Black Panther : Wakanda Forever a conclu la phase 4 du MCU avec son hommage poignant à Chadwick Boseman, l’acteur qui interprétait T’Challa. Disney vient d’annoncer que Black Panther : Wakanda Forever sera disponible en streaming dès le 1er février 2023. Excellente nouvelle pour les fans du MCU, à part pour les fans français.

Black Panther : Wakanda Forever ne pourra effectivement pas arriver le 1er février sur Disney+ en France. Le blockbuster de Marvel qui a entraîné ses acteurs pour les scènes sous-marines doit respecter une règle française qui s’applique aux œuvres cinématographiques.

Black Panther : Wakanda Forever n’arrivera pas avant avril 2024 sur Disney+ en France

En France, la chronologie des médias s’applique à toutes les œuvres cinématographiques. Elle contrôle la diffusion des films après leur exploitation dans les salles de cinéma. Les films sortis au cinéma ne peuvent pas arriver sur un autre support que ce soit le streaming ou le Blu-ray avant un certain délai. Pour les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Video qui pourrait diffuser la saison 2 de Mercredi, ce délai est fixé à 17 mois. Cela signifie que Black Panther : Wakanda Forever ne pourra pas sortir sur Disney+ avant avril 2024.

D’ailleurs, Disney n’a pas hésité à critiquer la chronologie des médias. Le groupe avait menacé de ne pas sortir le film en salles en France à cause de cette règle. Finalement, le nouveau Black Panther est quand même arrivé dans les salles, mais il faudra faire preuve de patience avant de le voir débarquer sur Disney+. Les plus impatients n’hésiteront certainement pas à utiliser un VPN pour voir Wakanda Forever sur d’autres serveurs.

Enfin, on attend également l’assouplissement de la chronologie des médias. Rien n’a encore été décidé, mais les délais pourraient bientôt être raccourcis. D’autant plus que la vidéo à la demande représente un marché important en France. En tout cas, Disney en a déjà parlé avec les groupes TF1, M6 et France Télévisions.

