La comète NEOWISE est actuellement visible à l’œil nu

Le nom scientifique exact de la comète est C/2020 F3 NEOWISE. Celle-ci a déjà été photographiée à de multiples reprises ces derniers jours par des observateurs qui n’ont pas hésité à poster leurs clichés sur les réseaux sociaux. Il est en effet plutôt rare de pouvoir détecter des comètes à l’œil nu, il ne fallait donc pas manquer ce spectacle qui ne va pas durer très longtemps.

Crédit : Ivan Vagner / Instagram

Actuellement à plus de 157 millions de kilomètres de la Terre

Cette opportunité de pouvoir observer NEOWISE est bienvenue puisqu’il n’avait pas été possible de faire de même avec les deux précédentes comètes SWAN et ATLAS. ATLAS aurait dû être visible à l’œil nu, mais elle s’était malheureusement désintégrée en une douzaine de fragments un peu plus tôt. Quant à SWAN, sa position était telle qu’il n’était pas possible de l’observer à partir de nos latitudes.

NEOWISE ne présente aucun danger en particulier. Elle se trouve actuellement à plus de 157 millions de kilomètres de notre planète. C’est le 23 juillet qu’il est prévu qu’elle soit le plus proche de nous à environ 103 millions de kilomètres. Elle est également déjà passée au périhélie qui correspond au moment où elle était le plus proche du soleil. Sa magnitude quant à elle est de 2, c’est-à-dire bien visible, car plus cette mesure est faible, plus un objet céleste est facilement observable.

Des solutions pour réussir à identifier NEOWISE

Si vous souhaitez observer NEOWISE, plusieurs sites sont mis à votre disposition comme Heavens Above et The Sky Live. Sur le premier, il vous suffira d’entrer vos données de géolocalisation et il vous indiquera dans quelle direction regarder le ciel afin d’identifier la comète. The Sky Live quant à lui propose un planétarium virtuel et il vous suffira d’entrer C/2020 F3 NEOWISE pour savoir là aussi comment regarder en l’air.

Pour les plus expérimentés qui savent observer les étoiles, NEOWISE se trouve actuellement dans la constellation du Taureau tout comme Vénus qui est notre Étoile du Berger, la plus brillante vue de notre Terre. Sa trajectoire est en direction de la Grande Ourse, il devrait ainsi être plus facile à l’identifier en délimitant une zone d’observation entre l’Etoile du Berger et la Grande Ourse.

Source : Numerama