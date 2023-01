La dernière technologie d’IA de Nvidia peut mettre à l’échelle de vieilles vidéos YouTube floues

La nouvelle fonctionnalité RTX Video Super Resolution de Nvidia arrive le mois prochain pour les vidéos visionnées dans les navigateurs Chrome et Edge. Elle permet de transformer une vidéo de mauvaise qualité jusqu’en 1440p. Mais vous aurez besoin d’un GPU Nvidia série 30 ou 40 pour que cela fonctionne.

Nvidia vient d’orienter sa technologie de mise à l’échelle de l’IA vers une nouvelle cible : la vidéo Web, lorsqu’elle est floue. Annoncé cette semaine lors de sa présentation au CES 2023, RTX Video Super Resolution est une nouvelle technologie conçue pour mettre à l’échelle une vidéo regardée via les navigateurs Chrome ou Edge sur un PC à l’équivalent de 4K.

Des vidéos floues transformées en 4K grâce à l’IA

En pratique, une démonstration vidéo de la technologie à l’œuvre sur des images d’Apex Legends montre que les contours sont affinés et que les artefacts vidéo sont réduits. La démo de Nvidia montre RTX Video Super Resolution au travail sur une vidéo YouTube, mais son article de blog note que cela devrait fonctionner sur toute vidéo regardée dans un navigateur, qui devrait couvrir d’autres services de streaming comme Netflix.

La technologie prend en charge toutes les vidéos avec une résolution comprise entre 360p et 1440p (y compris la vidéo en 1080p), jusqu’à une fréquence d’images de 144 Hz. Le hic, c’est que vous aurez besoin d’un GPU Nvidia relativement moderne pour bénéficier de cette fonctionnalité, seuls ses GPU des séries 30 et 40 les plus récents étant répertoriés comme bénéficiant d’une assistance lors de leur sortie le mois prochain.

Nvidia a déjà rendu sa technologie de mise à l’échelle de l’IA vidéo disponible sur ses appareils de streaming dédiés Shield TV et Shield TV Pro, mais l’apporter au navigateur devrait la rendre accessible à un public beaucoup plus large.

Le seul véritable inconvénient est que Nvidia limite la technologie aux personnes disposant de ses GPU de la série 30 ou 40 les plus récents, ce qui signifie que toute personne possédant une ancienne carte de la série 20 ou 10 ne bénéficiera pas lors de son lancement, en février.

