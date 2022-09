La famille de Steve Jobs lance un immense site d’archives pour célébrer sa vie

Entrepreneur et inventeur américain souvent qualifié de visionnaire, Steve Jobs continue de fasciner, 11 ans après sa mort. Aujourd’hui, ses amis et sa famille ont mis en ligne The Steve Jobs Archive, un grand site Web biographique rempli d’anecdotes, d’images et de citations.

Steve Jobs © Apple

Les amis et la famille du fondateur d’Apple, Steve Jobs, ont lancé The Steve Jobs Archive, un site Web qui célèbre la vie du titan de la technologie.

Pour l’instant, le site est assez simple. En haut, on retrouve un e-mail que Jobs avait envoyé, décrivant son admiration pour l’humanité. Faire défiler vers le bas révèle quelques-unes de ses citations les plus notables, dont certaines de son célèbre discours à Stanford, prononcé en 2005. Des clips vidéo et audio de Jobs sont ajoutés en cours de route.

Un site biographique pour les fans de Steve Jobs

« Dans le respect du passé et l’enthousiasme pour l’avenir, les archives de Steve Jobs offrent aux gens les outils et les opportunités d’apporter leur propre contribution » indique le site. « Nous construisons des programmes, des bourses, des collections et des partenariats qui reflètent les valeurs de Steve et font avancer son sens des possibilités » peut-on lire.

Un communiqué de presse indique également que les archives « agiront comme un référentiel de documents historiques relatifs à Steve, dont certains n’ont jamais été rendus publics auparavant ». D’autres annonces seront faites dans les mois à venir.

L’archive a été présentée par Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, lors de la conférence Code de Vox Media, ce mercredi. « Bien que nous ayons des artefacts et du matériel réel à montrer, les archives concernent beaucoup plus ses idées » a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, de nombreux artefacts de l’homme, de ses ex-collègues et de sa société se retrouvent régulièrement aux enchères. On citera notamment l’un de ses premiers chèques, vendu pour 25 000 dollars. Début mai, rappelons qu’un Apple I rarissime et signé par Steve Wozniak était à vendre sur eBay pour 400 000 euros. En 2020, des croquis de l’Apple II dessinés par Steve Wozniak s’étaient également vendus 630 272 dollars aux enchères.

Vous pouvez visiter ces archives sur stevejobsarchive.com. Vous pouvez aussi retrouver le mythe Steve Jobs en 10 anecdotes.