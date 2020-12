Apple : des croquis de l’Apple II dessinés par Steve Wozniak vendus à 630 272 dollars aux enchères

Les ventes aux enchères en lien avec Apple se soldent souvent par des records et rencontrent un grand succès. Entre une vieille enseigne d’Apple qui a démarré à 20 000 $ ou un Apple I fonctionnel assemblé par Steve Wozniak qui s’est vendu à 905 000 dollars en 2014, les ventes aux enchères qui concernent Apple sont toujours aussi intéressantes à suivre. La maison RR Auction vient d’organiser une vente aux enchères en ligne du 10 au 17 décembre avec plusieurs objets en rapport à Apple et à Steve Jobs.

L’une des 23 pages de croquis de Steve Wozniak – Crédit : RR Auction

Parmi les 24 lots, il y avait par exemple une lettre signée par Steve Jobs, des objets promotionnels de l’Apple II et de Macintosh et les fameuses lunettes arc-en-ciel d’Apple créées par Steve Wozniak. Néanmoins, les deux lots les plus intéressants de cette vente aux enchères étaient un ordinateur Apple I parfaitement fonctionnel dans sa boîte d’origine signée par Steve Wozniak ainsi que des croquis de l’Apple II également dessinés par Steve Wozniak.

Des croquis vendus à 630 272 $ et un Apple II vendu à 736 862 $

Steve Wozniak a dessiné ces croquis de l’Apple Watch II en 1975. Il a d’ailleurs fourni une lettre d’authenticité à la maison RR Auction. Il a confirmé que « ces documents sont mes schémas originaux du prototype de l’Apple II et mes instructions de programmation. Ils sont précieux ». En effet, les 23 pages de croquis se sont vendues pour la somme de 630 272 dollars. En même temps, il faut rappeler que l’Apple II lancé en 1977 a joué un rôle majeur dans l’histoire d’Apple et des ordinateurs personnels tout en rencontrant un succès mondial.

Les croquis de Steve Wozniak contiennent des pages de schémas de circuits et de notes, des pages photocopiées et annotées au stylo ainsi qu’un guide d’instructions de programmation écrit à la main. L’état général est plutôt bon pour un document âgé de 45 ans déjà.

Enfin, l’Apple I fonctionnel dans sa boîte d’origine signée par Steve Wozniak s’est vendu à 736 862 dollars. C’était le plus gros lot de cette vente aux enchères. À titre de comparaison, le lot le moins cher était deux disquettes signées par Steve Wozniak et Ronald Wayne vendues à 302 $. Plus récemment, en 2017, un Apple I en état de marche s’est vendu à 130 000 dollars.

Source : Gizmodo