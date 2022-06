Un Apple I rarissime et signé par Steve Wozniak est à vendre sur eBay pour 400 000 euros

Un Apple I très rare va bientôt être mis aux enchères pour un prix de départ de 400 000 euros environ. On estime que seul 80 exemplaires existent encore. Signé par le co-fondateur d’Apple, il a encore la plupart de ses composants d’origine et est en état de marche.

L’Apple I en question © AAPL Collection

Il y a près d’un demi-siècle, les co-fondateurs d’Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, ont présenté puis lancé le tout premier ordinateur Apple, connu plus tard sous le nom d’Apple I. Seulement 200 machines auront été fabriquées (à la main), dont 175 vendues à un magasin d’informatique situé à Mountain View, en Californie. Parmi ceux-ci, on estime que 80 existent encore aujourd’hui. L’un d’eux, signé par Steve Wozniak, sera dès demain mis à la vente aux enchères.

Un Apple I signé par Steve Wozniak

Plusieurs machines de ce type se sont déjà retrouvées aux enchères puisqu’en 2013, un premier s’était vendu à 300 000 euros et en 2016, un second était parti pour près d’un million d’euros. Mais cet Apple I est particulier parce qu’il porte l’autographe de Steve Wozniak sur son microprocesseur. Il a également encore « presque tous ses composants d’origine » et est entièrement fonctionnel, sans aucune autre restauration ou configuration requise.

Il appartient actuellement à Jimmy Grewal, un collectionneur passionné d’Apple et fondateur de The AAPL Collection, un musée privé à Dubaï rempli d’ordinateurs et d’accessoires Apple vintage remarquables. Par ailleurs, cet Apple I sera vendu avec une large sélection de goodies et autres accessoires Apple rarissimes.

« J’ai commencé à collectionner des produits Apple vintage en 1995 alors que j’étudiais à l’Université Duke, mais mon intérêt pour Apple et ses produits a en fait commencé il y a quarante ans à Dubaï lorsque mes parents ont acheté notre premier ordinateur Apple » explique Grewal. « Aujourd’hui, notre collection comprend près de 200 ordinateurs Apple ainsi que de nombreux accessoires et souvenirs » dit-il.

L’homme explique qu’il aimerait que sa collection soit accessible un jour au public. Soit par le biais d’expositions éphémères, soit par la création d’un lieu permanent. La collection AAPL prévoit de répertorier cet Apple I sur eBay le 2 juin 2022 et pour une période de 10 jours.

Source : AAPL Collection