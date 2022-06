Apple : un chèque ultra rare de Steve Jobs mis aux enchères pour 25 000 dollars

Trois articles particulièrement rares relatifs à Apple viennent d’être été mis aux enchères par RR Auction, à Boston. On retrouve une copie dédicacée par Steve Jobs d’une couverture du Time Magazine, un Apple-1 fonctionnel et un chèque de 9,18 dollars, signé par Steve Jobs lui-même. Le tout est estimé à 500 000 dollars, au minimum.

Le chèque de Steve Jobs en question © RR Auction

Les produits vintage d’Apple se revendent parfois cher, très cher. Il y a peu, un manuel de l’Apple II signé par Steve Jobs s’était vendu 787 484 dollars aux enchères, par exemple. Aujourd’hui, un nouveau lot d’objets de collection appartenant à la firme de Cupertino a été mis aux enchères à Boston, cette fois dans le cadre de la collection Remarkable Rarities de RR Auction. L’un des éléments de cette collection est un chèque particulièrement remarquable puisqu’il porte à la fois la signature de Steve Jobs et un en-tête mentionnant l’Apple Computer Company. Il est daté du 23 juillet 1976, l’année de la création d’Apple.

Un chèque de 9,18 dollars signé par Steve Jobs en personne

Le chèque utilise la première adresse officielle d’Apple, située au 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto. Cette adresse est bien connue, puisqu’il s’agit du célèbre garage de la famille Jobs, là où tout a commencé pour l’entreprise, il y a 46 ans. Le chèque devrait se vendre au moins 25 000 dollars. Dans un état exceptionnel selon RR Auction, le chèque de 9,18 dollars est encapsulé dans un support d’authentification PSA et ADN.

La vente aux enchères comprend également un ordinateur Apple-1 fonctionnel, numéroté à la main par Steve Jobs. L’ordinateur, issu de la collection du pionnier de l’informatique personnelle Roger Wagner, est vendu avec tous les composants et accessoires nécessaires à son fonctionnement. Il est répertorié comme # 12 sur le registre Apple-1. L’ordinateur devrait rapporter plus de 450 000 dollars. Début mai, rappelons qu’un Apple I rarissime et signé par Steve Wozniak était à vendre sur eBay pour 400 000 euros.

Enfin, la vente aux enchères comprend une couverture dédicacée par Jobs du numéro de février 1982 de Time Magazine. Celui-ci devrait se vendre le même prix que le chèque, soit 25 000 dollars. Les trois enchères se terminent le 23 juin. En 2020, des croquis de l’Apple II dessinés par Steve Wozniak s’étaient également vendus 630 272 dollars aux enchères.

