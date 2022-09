La Kindle Scribe est la première liseuse d’Amazon équipée d’un stylet

Amazon vient d’annoncer la Kindle Scribe, sa première liseuse équipée d’un stylet. Elle accueille aussi d’autres nouveautés avec un écran plus grand et une option de stockage à 64 Go.

La nouvelle Kindle Scribe vient compléter la famille des liseuses d’Amazon déjà composée de la Kindle standard, de la Kindle Paperwhite et de la Kindle Oasis. Amazon vient d’annoncer sa nouvelle liseuse qui apporte de gros changements. Comme son nom l’indique, elle est équipée d’un stylet pour écrire, prendre des notes, faire une esquisse, etc.

La Kindle Scribe © Amazon

C’est la première Kindle à être équipée d’un stylet. Les deux autres nouveautés majeures de la liseuse sont sa taille d’écran et son option de stockage. En effet, la Kindle Scribe a un écran e-Ink de 10,2 pouces. Jusqu’à présent, la Kindle la plus grande était l’Oasis avec ses 7 pouces. Elle est proposée avec trois options de stockage : 16 Go, 32 Go et 64 Go. C’est la plus grande option de stockage proposée par Amazon à ce jour.

À lire aussi > La Kindle Amazon d’entrée de gamme passe à l’USB-C et améliore sa résolution

Le stylet de la Kindle Scribe vous donne la sensation d’écrire sur du papier

Amazon décrit la Kindle Scribe comme étant une liseuse qui « peut également vous servir de carnet de notes ou de journal grâce à ses modèles inclus ». Le stylet vous permet effectivement d’ajouter des notes manuscrites dans vos livres, d’écrire avec la « même sensation et la même fluidité que lorsque vous écrivez sur du papier » et de dessiner.

Le stylet est prévu pour se tenir comme un véritable stylo. Il n’a d’ailleurs pas de batterie, donc vous n’aurez jamais besoin de le recharger. Deux modèles de stylets sont proposés : un basique et un premium. Par rapport au basique, le premium est équipé d’une gomme et d’un bouton raccourci.

Quant à la liseuse en elle-même, son écran Paperwhite sans reflets de 10,2” et 300 ppp vous permet de lire et d’écrire en plein soleil. Les bords plus larges à gauche de l’écran permettent de tenir la Kindle Scribe d’une main. En ce qui concerne la partie logicielle, vous pouvez facilement exporter vos notes et documents par e-mail. « Révisez et annotez des fichiers PDF ou créez des notes dans Microsoft Word ou d’autres documents au format compatible », explique Amazon.

Enfin, la Kindle Scribe est déjà disponible en précommande à partir de 369,99 € pour la version 16 Go avec stylet basique. Avec le stylet premium, la liseuse passe à 399,99 €. La Kindle Scribe sera disponible le 30 novembre 2022.

Source : TechRadar