La Kindle Amazon d’entrée de gamme passe à l’USB-C et améliore sa résolution

Rien ne change sur les grands fondamentaux propres à la Kindle : la taille de l’écran est toujours de 6 pouces, le design reste plus ou moins le même et la partie logicielle est identique. Mais on note quelques améliorations appréciables comme une résolution de 300 ppp versus 212 précédemment et l’arrivée d’un port USB-C. Une bonne nouvelle alors que ce format se standardise sur le marché. Tout ça n’impacte pas le poids qui se voit même légèrement réduit puisque le nouveau modèle pèse 16 grammes de moins.

Elle profite également d’une capacité de stockage doublée (16 Go), un ajout qui peut paraitre superflu dans la mesure où 8 Go permettait déjà de stocker des milliers de livres. Elle bénéficie toujours d’un éclairage avant, avec en plus la possibilité d’activer le monde sombre.

Signalons également l’arrivée d’une nouvelle couleur plutôt classieuse, un bleu denim qui change du noir sans pour autant risquer de perturber la lecture.

C’est aussi l’occasion pour Amazon de pousser son service d’abonnement de lecture illimité. En effet, avec tout achat d’une Kindle Amazon propose 3 mois gratuits à son service Kindle Unlimited (9,99€ par mois après). Un service qui est à réserver aux grands lecteurs afin que cela soit rentable sachant que toutes les nouveautés n’y sont pas, même si on peut trouver quelques livres intéressants dans ce catalogue de 35 000 livres d’après Amazon (on ne les a pas comptés).

Il existe également un service de prêt qui est proposé aux abonnés prime qui permet d’emprunter jusqu’à un livre par mois sans date limite de retour. Mais pour en emprunter un 2e, il faut avoir « rendu » le premier.

En revanche toutes ses innovations font monter le prix. Alors que la version précédente coutait 89,99€ sans pub (et 79,99€ avec pub), il faudra à présent débourser 109,99€ sans pub (et 99,99 avec pub), soit 20€ d’augmentation. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et les livraisons débuteront le 12 octobre prochain.

Sur ce créneau elle vient affronter la Kobo Nia sortie en juillet 2020. Kobo qui vient d’ailleurs d’annoncer tout récemment l’arrivée de la Clara 2E également avec un format 6 pouces mais qui peut gérer les livres audio.

Mais sa principale rivale est peut-être la Kindle Paperwhite qui pour 40 euros de plus offre un écran plus grand et l’étanchéité.