La Laifen Wave : une brosse à dents révolutionnaire à -20% pour le Prime Day

Chaque année, à l’occasion du Prime Day, de nombreuses marques proposent des prix mini sur une large variété de produits. Cette année, Laifen, une entreprise innovante spécialisée dans les appareils de soins personnels, propose sa brosse à dents électrique Laifen Wave à des prix exceptionnels.

Du 6 au 19 juillet, vous pouvez bénéficier d’une réduction de -20% sur la brosse à dents. Elle se retrouve ainsi disponible pour seulement :

63,99€ au lieu de 79,99€ pour la version ABS Plastic

71,99€ au lieu de 89,99€ pour la version Alliage d’Aluminium

79,99€ au lieu de 99,99€ pour la version Acier inoxydable

Une occasion unique d’améliorer votre routine de soins bucco-dentaires sans vous ruiner.

Un brossage 3 fois plus efficace pour des dents saines avec la Laifen Wave



Lancée en mars dernier, la brosse à dents Laifen Wave est équipée d’une technologie à double action combinant des oscillations ultra-larges de 60° et jusqu’à 66 000 vibrations par minute, offrant une efficacité de brossage trois fois supérieure à celle des produits traditionnels. Cette nouvelle méthode de brossage s’aligne parfaitement avec la technique de brossage Bass recommandée par les dentistes, garantissant un soin dentaire professionnel et sans effort.

La Laifen Wave se distingue par son design moderne et homogène, réalisé en une seule pièce sans aucun interstice. Ce design non seulement améliore son esthétique, mais permet également d’atteindre une étanchéité IPX7, rendant la brosse extrêmement pratique à nettoyer. La poignée compacte et élégante est disponible en trois matériaux : acier inoxydable, alliage d’aluminium et ABS, offrant ainsi une variété de choix pour répondre aux préférences de chacun.

Côté confort d’utilisation, elle est conçue pour s’adapter aux différentes habitudes de brossage. La Laifen Wave dispose également d’une application mobile facile à utiliser, permettant de personnaliser entièrement les réglages de vibration, d’oscillation et de vitesse. L’application propose trois modes prédéfinis, modifiables selon les préférences de l’utilisateur, et ces réglages sont sauvegardés pour une utilisation future. En plus de l’application, les utilisateurs peuvent changer de mode en tapant deux fois sur le bouton sensible à la pression sur la poignée.

30 jours d’autonomie

Avec une autonomie de 30 jours et un système de recharge rapide magnétique en seulement 2h30, cette brosse à dents est, de plus, parfaitement adaptée aux déplacements fréquents. Elle dispose aussi d’un mode avion, verrouillant l’appareil pour une sécurité optimale lors des déplacements, ce qui en fait un choix idéal pour les voyages.

En prime, les têtes de brosse de la Laifen Wave sont conçues pour offrir un nettoyage en profondeur tout en protégeant les gencives. La tête Gum Care, avec ses poils ultra-fins de 0,02 mm, assure un nettoyage efficace sans agresser les gencives. Vous profitez ainsi de dents plus saines sans effort supplémentaire. Vous pouvez d’ailleurs profiter de ces têtes de brosse pour seulement 16,99€ le pack de 6 chez Amazon.

Tout savoir sur la Laifen Wave à prix réduit

Vous êtes intéressé par la brosse à dents Laifen Wave ? Profitez vite des promotions du Prime Day et procurez-vous cette brosse à dents avec -20% de remise dès aujourd’hui !



Cet article est une publication sponsorisée proposée par Laifen.