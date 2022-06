La Nasa partage cette incroyable photo de la galaxie d’Andromède, notre voisine

Andromède © NASA, JPL-Caltech, UCLA

Sur son compte Instagram, la Nasa vient de publier une photo capturée en 2010 de la galaxie la plus proche de nous : Andromède. Cette dernière fait transparaître des détails incroyables, avec des étoiles et de la poussière cosmique tourbillonnant dans de magnifiques textures.

Andromède, la galaxie la plus proche de la Voie lactée

Notre système solaire est relativement proche du centre de la Voie lactée. Faisant entre 100 000 et 200 000 années-lumière de diamètre, il nous faudrait des milliards d’années pour en sortir, et ce, dans le meilleur des scénarios possibles. La galaxie la plus proche que nous pourrions atteindre est celle d’Andromède, située à environ 2,5 millions d’années-lumière du Soleil, au centre de notre système solaire.

« Notre voisine dans l’espace, l’immense galaxie d’Andromède, est capturée sur cette image prise par le Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) » a indiqué la Nasa à côté de la photo. « Cette mosaïque galactique est un composite à quatre couleurs utilisant tous les détecteurs infrarouges du WISE, où le bleu représente la lumière ultraviolette lointaine, le vert représente la lumière ultraviolette à mi-chemin et le rouge, la lumière proche de l’ultraviolet ».

L’agence spatiale a poursuivi en soulignant que la Voie lactée et Andromède font partie de ce que nos astronomes appellent le Groupe local. Un groupe de plus de 60 galaxies, d’un diamètre estimé à environ 3 millions de parsecs, soit près de 10 millions d’années-lumière.

La Nasa suggère que même en voyageant à plus de 600 00 km/h, il nous faudrait plus de 40 milliards d’années pour atteindre Andromède. À titre de comparaison, les scientifiques estiment que notre univers existe depuis approximativement 14 milliards d’années.

Source : Nasa