La pleine lune du Loup, c’est quoi et quand l’observer ?

La pleine lune du Loup est l’un des évènements astronomiques majeurs de ce début d’année 2023. Un satellite naturel de la Terre qui brillera prochainement et tire son nom des autochtones d’Amérique. Mais comment assister à ce phénomène et en quoi consiste-t-il ? On vous explique tout !

Ça vient d’où, la pleine lune du Loup ?

La pleine lune du Loup va se dérouler en janvier. Le 5 février, on pourra également assister à une autre pleine lune appelée la lune de neige ou la lune de glace. Des noms tout aussi poétiques que la pleine lune du Loup qui provient lui des autochtones d’Amérique. C’est-à-dire les tribus qui vivaient sur le continent avant la colonisation mais aussi leurs descendants.

Le nom de pleine lune du Loup diffère de la tradition qui veut qu’en astronomie, on nomme selon les dieux de la mythologie grecque.

Mais d’où vient cette dénomination des autochtones d’Amérique ? Le Old Farmer’s Almanac nous l’explique.

On pense que la pleine lune de janvier porte le nom de lune du Loup car les loups étaient susceptibles d’être entendus hurler à cette période. On croyait traditionnellement que les loups hurlent à cause de la faim en hiver mais on sait à présent qu’ils le font pour autre chose. Les hurlements et autres vocalisations des loups sont généralement utilisés pour marquer un territoire, localiser les membres d’une meute, renforcer les liens sociaux ou coordonner une chasse.

La pleine lune du Loup est également appelée lune centrale par le peuple Assiniboine des Grandes Plaines du Nord. Ce nom fait référence au fait que l’événement marque à peu près le milieu de la saison froide.

En langue anglophone, on trouve d’autres dénominations : Cold Moon, Frost Exploding Moon, Freeze Up Moon ou Severe Moon.

Quand observer la pleine lune du Loup ?

La pleine lune du Loup pourra être aperçue le 7 janvier prochain en France ! Comme expliqué précédemment, la lune de neige ou lune de glace aura lieu le 5 février.

Un mois d’écart à peine entre ces deux pleines lunes que les amateurs d’évènements astronomiques ne rateront sous aucun prétexte.