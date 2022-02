La PS5 en stock et en promo chez SFR : 341 € au lieu de 499 € + manette gratuite !

Mise à jour : la PS5 standard est déjà en rupture de stock, il reste la PS5 Digital à 241 € au lieu de 399 €. Il n’y en aura pas pour tout le monde !

SFR met en vente ce jour un lot de PS5. Elles sont disponibles en vente conjointe avec une de ses offres box. Bien entendu, il faut donc s’acquitter d’un abonnement à une box Internet, mais le jeu en vaut la chandelle, surtout si vous étiez à la recherche d’une offre fibre.

SFR brade les PS5

Les deux versions de la PS5 sont disponibles via cette opération. L’économie réalisée sur chacune d’entre elle est d’environ 30% ! Quand on sait que la pénurie de consoles perdure et que leurs prix sur le marché gris s’envole à 800 voire 1000 €, il est inespéré de voir des PS5 en stocks avec en sus une réduction aussi importante.

Chez SFR, votre PS5 vous coûtera :

PS5 standard > 149 euros + 8 euros x 24 mois, soit 341 € au lieu de 499 €

PS5 Digital Edition > 49 euros + 8 euros x 24 mois, soit 241 € au lieu de 399 €

Dans les deux cas, SFR surenchérit en ajoutant une manette Dualsense gratuite en plus. Soit un cadeau de 70 € en plus.

L’abonnement box SFR : quelle offre ? quel prix ?

Pour obtenir sa PS5, il faut en passer par une souscription à un abonnement fibre SFR. Il s’agit du forfait SFR Fibre Power, une offre triple-play incluant une connexion fibre à 1 Gbits (500 Mbits en upload), les appels illimités vers fixes et mobiles en France ainsi qu’un décodeur TV avec 200 chaînes.

Cet abonnement SFR Fibre Power est facturé 34 € par mois la première année. Ce tarif passe à 53 € après. L’obtention de la PS5 à son prix subventionné s’accompagne d’un engagement de deux ans à l’abonnement fibre. Ajoutons que SFR rembourse jusqu’à 100 € de frais de résiliation de votre ancien fournisseur d’accès le cas échéant.

Si vous souhaitiez prendre un abonnement chez SFR, cette offre est idéal. Dans le cas inverse, l’offre est peut-être moins intéressante sur le long terme, mais c’est l’un des rares moyens actuellement d’obtenir une PS5. Sony propose directement sa console depuis peu via son site, mais les stocks sont limités. Aussi, malgré le prix de l’abonnement de SFR, en lissant l’ensemble sur deux ans, on atteint ce tarif :

Abonnement sur 2 ans à l’offre Fibre Power : 34×12 + 53×12 = 1044

Prix d’une PS5 Digital : 399 €

Prix de l’abonnement en ôtant la console > 1044-399 = 645 €

Prix de l’abonnement sur 24 mois > 645/24 = 27 € par mois

Ainsi, en comptant que vous payez votre console 399 €, l’abonnement revient à 27 € par mois sur deux ans. Une offre honnête pour de la fibre. Et en plus, vous avez une manette gratuite.