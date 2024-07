La PS5 Pro pourrait arriver en septembre, l’éditeur de GTA 6 craint les avis négatifs : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait des informations sur la sortie de la PS5 Pro, le BSOD causé par la panne Crowdstrike, et que la série Halo était abandonnée après seulement deux saisons. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : les 30 nouvelles chaînes du bouquet Canal+, la radio dans Android Auto… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est PS5 Pro, GTA 6 et Microsoft.

Microsoft n’a pas pu empêcher la panne à cause d’un accord avec l’UE

Microsoft estime que l’Union européenne est en partie coupable de la panne informatique mondiale survenue ce vendredi. Suite à une mise à jour défectueuse de l’entreprise de cybersécurité CrowdStrike, 8,5 millions d’ordinateurs sous Windows 10 et 11 se retrouvaient hors-service, bloqués sur un écran bleu de la mort. Un accord conclu entre Microsoft et la Commission européenne en 2009 aurait sa part de responsabilité dans ce bug, selon l’entreprise.

Take-Two tremble face à une vague d’avis négatifs sur GTA 6

Les plateformes comme Steam ont donné aux joueurs un nouveau moyen de s’exprimer : le bombardement d’avis négatifs, ou review bombing. Cette pratique, souvent décriée, vient d’être reconnue comme un risque financier par Take-Two Interactive, l’éditeur de la série culte Grand Theft Auto (GTA). À l’ère du jeu en ligne, et où l’industrie s’est très largement démocratisée, manifester son mécontentement en n’achetant pas un jeu n’a plus le même impact.

Un PlayStation Showcase en septembre pour présenter la PS5 Pro ?

Le premier PlayStation Showcase de l’année pourrait bien avoir lieu en septembre prochain. L’analyste William R. Aguilar, spécialiste de l’industrie du jeu vidéo, en est convaincu. Il avance plusieurs raisons pour lesquelles Sony devrait choisir la rentrée pour tenir une conférence et y présenter la PS5 Pro. Déjà, il rappelle que Sony organise toujours un State of Play ou un PlayStation Showcase en septembre depuis 2019. De plus, étant donné que la firme n’en a dit que très peu sur les grosses sorties PS5 de l’année prochaine, un événement devrait bien se tenir.