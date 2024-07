Take-Two redoute les avis négatifs sur GTA 6, Sony pourrait lancer la PSA 5 Pro en septembre, c’est le récap’ de la semaine

Alors que Sony pourrait présenter sa PS5 Pro lors d’un PlayStation Showcase au début de l’automne, l’éditeur Take-Two s’inquiète déjà des mauvais avis qui pourraient s’abattre sur GTA 6. 40 sites de téléchargement illégal fermeront bientôt en France et Free annonce la suppression de l’abonnement Freebox Crystal. Depuis le 25 juillet, les joueurs peuvent profiter d’une nouvelle aventure Fallout.

GTA 6 : pourquoi Take-Two s’inquiète déjà des avis négatifs ?

Take-Two le sait, les joueurs ne se gênent plus pour partager leurs mécontentements sur les réseaux, notamment via des plateformes telles que Steam ou Metacritic. Alors que GTA 6 n’est pas encore sorti, l’éditeur s’inquiète et redoute les avis négatifs qui pourraient s’abattre sur le jeu tant attendu, et ainsi mettre en péril son succès commercial. Take-Two Interactive a déjà fait les frais du review bombing et des mauvaises critiques de son futur jeu pourraient constituer un vrai danger pour les finances de l’éditeur.

PS5 Pro : une présentation officielle prévue pour septembre ?

Si aucune information officielle n’a été partagée par Sony, il se pourrait que la PS5 Pro soit présentée au début de l’automne. En effet, l’analyste spécialisé en industrie du jeu vidéo William R. Aguilar assure que la firme devrait organiser un PlayStation Showcase en septembre et profiter de l’occasion pour dévoiler sa console mais également les trailers de plusieurs jeux qui tourneront sur la PS5 Pro, à savoir FF7 Rebirth, Death Standing 2, FF16 et GTA 6.

40 nouveaux sites de streaming illégal ferment leur porte

Les sites pirates sont toujours aussi prisés mais la justice française continue sa lutte. La SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) a en effet obtenu le blocage de 40 plateformes de téléchargement illégal. La justice attend des fournisseurs d’accès à Internet un blocage des 40 noms de domaine d’ici 15 jours. Parmi les sites qui disparaitront prochainement, on peut citer les très populaires Cpasbien, Torrent9 ou encore YGGTorrent.

La Freebox Crystal tirera bientôt sa révérence

Alors que la Freebox Ultra a fait un carton auprès des abonnés, Free a pris la décision de supprimer un autre abonnement. En effet, la Freebox Crystal va bientôt disparaitre après 10 ans d’existence. Les abonnés à cette offre devront donc se tourner vers une autre formule d’ici la fin de l’année 2025. Il s’agissait de la box la plus abordable de Free. Désormais, les box les moins chères seront les Freebox Revolution Light et Pop.

Fallout London : une nouvelle aventure de 90 heures

Les joeurs qui possèdent Fallout 4 et tous ses DLC seront ravis de découvrir Fallout London, un mod particulièrement riche. En effet, en attendant le lancement de Fallout 5, Team Folon propose une nouvelle aventure de 90 heures, sortie le 25 juillet sur PC. L’aventure de ce nouveau mod se déroule à Londres, 40 ans après les évènements du troisième opus. Rendez-vous sur Steam ou GOG pour télécharger Fallout London dès maintenant.

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Watch 7 : une formule toujours aussi efficace

Bien sûr, on aurait adoré découvrir davantage de nouveautés lors de notre test de la Galaxy Watch 7. Cela étant dit, cela reste l’une des meilleures montres connectées du marché, avec son écran Amoled lumineux, son excellent suivi santé/sport, sa navigation ultra fluide, son autonomie améliorée et son design léger. Bonne nouvelle, le processeur est encore plus puissant que ses prédécesseurs et l’IA a été renforcée. On regrette de devoir recharger la smartwatch tous les deux jours et il serait temps qu’elle soit compatible avec un iPhone.

Asus ROG Ally X : une autonomie impressionnante

Si vous cherchez une console portable pour passer plusieurs jours d’affilée loin d’une prise de courant, la ROG Ally X pourrait vous convaincre. En effet, son autonomie est en nette progression. On peut également lui accorder un design agréable, une bonne ergonomie et un écran LCD de bonne qualité, même si un écran OLED serait bienvenu. La batterie est désormais deux fois plus grosse et on adore les 24 Go de mémoire vive. Attention, la console d’Asus est un peu lourde et il manque toujours une vraie surcouche jeux à Windows.

