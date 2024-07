GTA 6 : Take-Two tremble et craint le désastre face une vague d’avis négatifs

Les plateformes comme Steam ont donné aux joueurs un nouveau moyen de s’exprimer : le bombardement d’avis négatifs, ou review bombing. Cette pratique, souvent décriée, vient d’être reconnue comme un risque financier par Take-Two Interactive, l’éditeur de la série culte Grand Theft Auto (GTA).

À l’ère du jeu en ligne, et où l’industrie s’est très largement démocratisée, manifester son mécontentement en n’achetant pas un jeu n’a plus le même impact. En revanche, une vague d’avis négatifs sur des plateformes comme Steam ou Metacritic peut avoir des conséquences désastreuses pour les éditeurs.

Ces évaluations, qu’elles soient positives ou négatives, influencent directement la découverte et la recommandation des jeux auprès des joueurs potentiels. On pense notamment au récent scandale lié à l’obligation d’un compte PSN pour jouer à Helldivers 2 : sur Steam, le review bombing aura eu tellement d’impact que la société aura décidé de revenir sur ses positions.

Preuve de l’importance accordée à ces avis, Take-Two a inclus dans son dernier rapport financier un extrait explicite soulignant le danger que représente le review bombing pour ses activités :

« Maintenir des évaluations élevées de nos jeux sur les plateformes tierces est crucial pour que les joueurs les trouvent. Si ces évaluations baissent ou si nous recevons une vague d’avis négatifs, il devient plus difficile pour les joueurs de découvrir nos titres. Cela peut mener à une perte de joueurs et de revenus, nécessiter des dépenses supplémentaires en publicité et nuire à notre réputation. »

Un contexte particulier : l’arrivée imminente de GTA VI

L’inquiétude de Take-Two s’explique d’autant plus par le lancement imminent de Grand Theft Auto VI, un jeu annoncé comme un événement planétaire. La pression est immense sur l’éditeur, qui se doit de prévenir tout ce qui pourrait nuire au succès commercial de ce titre tant attendu.

Rappelons que Take-Two a déjà subi du review bombing par le passé, notamment suite à la fermeture d’un outil permettant de créer des mods pour GTA. Cette décision controversée avait provoqué une avalanche d’avis négatifs de la part des joueurs mécontents.

Si l’ajout de ce point dans le rapport financier de Take-Two ne permet pas de tirer des conclusions définitives quant à ses craintes pour GTA VI, il démontre néanmoins une prise de conscience du pouvoir que détiennent les joueurs. Le problème, c’est que la frontière entre la critique constructive et le bombardement malveillant est parfois ténue. Heureusement, Steam propose notamment de trier les avis par « récents », mais GTA 6 n’a, pour l’instant, pas encore été officialisé sur PC.