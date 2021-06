La Servante Écarlate : Pourquoi la dernière scène sexuelle de June est si dérangeante ?

Décidément, La Servante Écarlate n’en finit plus de défrayer la chronique. Si la série brille par son féminisme exacerbé, sa dernière scène érotique est loin de faire l’unanimité auprès des adeptes du programme. Dans l’épisode 7 de la saison en cours, June reprend enfin le contrôle sur sa vie, mais surtout sur son corps. Elle décide ainsi d’initier un rapport sexuel avec Luke. Sauf que ce dernier est endormi et demande à celle-ci d’arrêter à plusieurs reprises. Elle finit par le faire taire en lui mettant la main sur la bouche. Ce qui pour beaucoup s’apparente à une scène de viol perturbante !

Sur les réseaux sociaux, les fans n’ont de cesse de crier au scandale et ne comprennent toujours pas cette tournure scénaristique, franchement discutable dans sa forme.

Une scène polémique

Bien que June et Luke soient mariés, cette scène reste un viol manifeste non consenti. Et cela est d’autant plus choquant quand on sait combien June a souffert après les tortures infligées par Gilead. Même si cela lui permet de retrouver sa liberté et gérer au mieux ses traumas personnels, la scène reste inacceptable à voir. Nombreux sont ceux qui espèrent désormais que Luke aura un moment pour parler de cet expérience particulièrement difficile dans les prochains épisodes.

Mais tout cela a bien évidemment une explication. En affirmant son autorité sur Serena, June se sent pousser des ailes. Elle veut redécouvrir ses pulsions, son corps et mieux appréhender son désir personnel. Lorsqu’elle atteint l’orgasme, on comprend combien cet acte est en réalité libérateur pour elle. Mais Luke en paie directement les frais. Il se sent totalement utilisé et désorienté par ce revirement de personnalité.

Les scénaristes ont tenu à justifier ce choix. « Est-il réaliste, compte tenu de ce que ce personnage particulier a vécu, et de tous les traumatismes et de la violence qui ont imprégné sa vie qu’elle pourrait instantanément nouer une relation intime super saine et tendre avec Luke » rétorque Yahlin Chang à ses détracteurs. « Tout le monde veut que la vie de June puisse se terminer comme un conte de fées et c’est ce que nous essayons de faire, mais en prenant compte de son passé et sa personnalité » ajoute la scénariste.

Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs des fans, toujours aussi choqués par la scène en question. La Servante Écarlate semble prendre un nouveau virage qui ne plaît pas à tout le monde.

