Game of Thrones : les scénaristes regrettent la disparition subite de ce personnage

Les scénaristes de Game of Thrones révèlent le seul regret qu’ils ont par rapport à la série. Il concerne la disparition d’un personnage du show que les deux hommes auraient aimé conserver bien plus longtemps sur le devant de la scène.

Game of Thrones a fait vibrer des millions de téléspectateurs tout au long de ses huit saisons entre 2011 et 2019. Malgré deux dernières saisons critiquées, le show fait incontestablement partie des plus marquants de l’histoire de la télévision.

House of the Dragon, dont la saison 2 se fait toujours attendre, a la lourde de tâche de reprendre le flambeau. En attendant, Game of Thrones continue à faire parler de lui, notamment concernant certains choix scénaristiques des showrunners. Dans une interview, ils reviennent justement sur un détail qu’ils auraient aimé changer, à savoir la disparition d’un personnage de la série.

Les scénaristes de Game of Thrones s’en veulent d’avoir fait disparaître ce personnage

Game of Thrones compte une foule de personnages principaux et secondaires. Certains protagonistes de cette dernière catégorie n’apparaissent que dans quelques épisodes, voire moins. C’est le cas de Mord, qui n’apparaît que dans deux épisodes de la saison 1.

Il s’agit du geôlier des Eyrié chargé de surveiller Tyrion Lannister lorsque ce dernier se fait enfermer par Lysa Arryn. Finalement, le personnage adoré des fans finit par s’échapper avec l’aide de Mord. Dans une interview, les coscénaristes du programme HBO, David Benioff et Dan Weiss, expliquent avoir un seul regret concernant le développement de Game of Thrones et il concerne le personnage incarné par Ciaran Bermingham.

Ils auraient aimé que le personnage apparaisse plus longtemps dans la série. « C’était une erreur de ne pas faire revenir Mord le geôlier », lance d’abord Dan Weiss. Les scénaristes pensent que Mord aurait pu tenir une taverne, à priori celle dans laquelle le Limier se bat accompagné d’Arya lors de la saison 3.

« Nous avons réalisé trop tard que Mord aurait pu posséder la taverne. Nous aurions pu avoir cet acteur en arrière-plan agissant exactement comme il le faisait en tant que geôlier, mais maintenant en tant que propriétaire d’une petite entreprise. C’était une idée tellement évidente qu’elle n’a pas eu de suite », regrette Dan Weiss dans les colonnes d’Hollywood Reporter.

Ciaran Bermingham aurait certainement apprécié revenir dans Game of Thrones étant donné le succès grandissant du show tout au long de sa diffusion. Finalement, l’acteur est apparu dans les films Patrick’s Day ou encore The Young Offenders alors que GOT faisait vibrer des millions de téléspectateurs.

En tout cas, les scénaristes n’évoquent pas certains choix polémiques au moment d’évoquer leurs regrets, comme le traitement réservé au Roi de la Nuit ou le destin de Bran Stark, même s’il était connu depuis la saison 1 de Game of Thrones.