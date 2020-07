La Tesla Model Y construite à Berlin sera différente de la version américaine, annonce Elon Musk

Tesla Inc. a indiqué que la Gigafactory à Berlin est toujours en construction et que celle-ci progresse régulièrement. En fait, Tesla fait des pas de géant pour achever l’usine. La Gigafactory de Berlin, également connue sous le nom de Gigafactory 4, devrait produire des moteurs pour leurs véhicules Tesla, et également assembler le Model Tesla Y, dont le début de la production est prévu pour la fin 2021.