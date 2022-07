L’Apple Watch Series 8 pourrait détecter si vous avez de la fièvre

Attendue d’ici le mois de septembre aux côtés de l’iPhone 14 qui se dévoile progressivement, l’Apple Watch Series 8 promet d’apporter plusieurs nouveautés par rapport au modèle précédent. La montre connectée pourrait notamment surveiller la température des utilisateurs et détecter s’ils ont de la fièvre.

L’Apple Watch – Crédit : Simon Daoudi / Unsplash

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de surveillance de température corporelle sur les produits d’Apple. L’année dernière, certaines rumeurs circulaient selon lesquelles les AirPods 3 pourraient prendre votre température et surveiller votre santé. Ce n’était finalement pas le cas, mais l’Apple Watch Series 8 pourrait bien avoir un capteur de température corporelle cette année.

L’Apple Watch Series 8 détectera la fièvre, mais n’affichera pas la température

Selon Mark Gurman de Bloomberg, « l’Apple Watch Series 8 pourra vous dire si vous avez de la fièvre. Vous pouvez vous attendre à de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé dans l’Apple Watch de cette année ». Il pense que cette fonctionnalité sera disponible pour la version standard et la version sportive destinée aux athlètes. Elle doit d’abord réussir les tests internes d’Apple avant d’être définitivement ajoutée à la montre connectée.

Cependant, Mark Gurman a précisé que l’Apple Watch Series 8 ne donnera pas la température précise comme elle indique la fréquence cardiaque. À la place, la montre connectée serait capable de détecter un pic de température corporelle. Si vous avez de la fièvre, l’Apple Watch Series 8 vous proposerait alors d’aller voir un médecin ou d’utiliser un thermomètre pour vérifier votre température.

De plus, le capteur de température corporelle serait probablement la principale nouveauté de l’Apple Watch Series 8. D’après Mark Gurman, les autres améliorations de la montre connectée « seront probablement mineures », mais on s’attend tout de même à un meilleur écran sur les modèles haut de gamme. Au niveau des performances, le processeur de l’Apple Watch Series 8 serait équivalent aux puces des Series 6 et 7. Enfin, l’Apple Watch Series 8 devrait être présentée début septembre avec l’iPhone.

Source : The Verge