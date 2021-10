Apple : les AirPods pourraient surveiller votre posture et détecter si vous avez de la fièvre

Après l’Apple Watch Series 7 qui mesure la fréquence cardiaque et détecte le niveau d’oxygène sanguin, les AirPods pourraient bien être les prochains accessoires d’Apple à surveiller la santé des utilisateurs. Selon un nouveau rapport de The Wall Street Journal, Apple est en train d’étudier le potentiel des AirPods pour la santé des utilisateurs.

Ces nouveaux AirPods pourraient avoir trois fonctionnalités principales. Ils serviraient notamment d’aide auditive médicale certifiée et approuvée par les agences gouvernementales. Les écouteurs sans fil seraient aussi capables d’avertir l’utilisateur si sa posture est mauvaise et de détecter de la fièvre grâce à un thermomètre intra-auriculaire.

Les premiers AirPods qui surveillent la santé arriveraient dès 2023

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler des AirPods pour surveiller la santé des utilisateurs. En août, une recherche menée par Apple et l’université Cornell suggérait que les AirPods pourraient mesurer votre fréquence respiratoire. Apple s’intéresse de très près au suivi des utilisateurs à l’aide de dispositifs portables comme l’Apple Watch, l’iPhone et maintenant les AirPods. Le mois dernier, The Wall Street Journal rapportait que l’iPhone pourrait aider à détecter et diagnostiquer l’anxiété généralisée, la dépression et le déclin cognitif.

Par exemple, les futurs AirPods se serviraient de capteurs de mouvement pour détecter si vous êtes assis ou debout. Si vous avez une mauvaise posture, vous pourriez entendre un avertissement à l’oreille pour vous le signaler. De plus, la mesure de la température corporelle s’adapterait très bien aux AirPods puisque les thermomètres sont souvent intra-auriculaires. The Wall Street Journal tient tout de même à préciser que ces AirPods orientés vers la santé ne risquent pas d’arriver prochainement. Aucune de ces fonctionnalités n’est d’ailleurs attendue pour l’année prochaine. Par conséquent, les AirPods de 2023 pourraient être les premiers à accueillir des fonctionnalités liées à la santé.

En ce qui concerne l’aide auditive médicale, Apple serait en train d’essayer d’obtenir l’approbation officielle d’un organisme gouvernemental. Son objectif serait de classer les AirPods en tant qu’aide auditive. Ils pourraient aider les personnes souffrant de pertes auditives légères et modérées. Néanmoins, la certification des appareils auditifs aux États-Unis est particulièrement stricte et Apple ne l’a pas encore obtenue. Cette fonctionnalité pourrait donc arriver encore plus tard que les deux précédentes.

