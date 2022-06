iPhone 14 : prix, fiche technique, nouveautés, à quoi faut-il s’attendre ?

Concept d’iPhone 14 © The Hacker 34

Les rumeurs au sujet des iPhone 14 se multiplient. Les futurs iPhone d’Apple pourraient bien profiter de nombreuses nouveautés, cette nouvelle itération représentant un véritable bond en avant d’une génération à l’autre.

Les multiples bruits de couloirs au sujet de l’iPhone 14 évoquent un nouveau design, une puce A16 Bionic encore plus rapide et un nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels, plus net et plus précis pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max. En dehors des Pro et Pro Max, l’iPhone 14 de base pourrait bien être remanié : l’iPhone 14 mini devrait être abandonné au profit d’un nouvel iPhone 14 Max (ou iPhone 14 Plus) de 6,7 pouces. On fait le tour de tout ce que l’on sait au sujet des iPhone 14, dans l’attente de leur présentation officielle.

iPhone 14 : quelle date de sortie possible et quel prix ?

La présentation de l’iPhone 14 pourrait bien avoir lieu le 13 septembre 2022, selon 9to5Mac. Rien d’officiel donc, mais connaissant le calendrier habituel des Keynote Apple, cette date est tout à fait plausible. Des rumeurs indiquent toutefois que l’un des quatre modèles d’iPhone aurait jusqu’à trois semaines de retard, en raison de blocages liés à la Covid-19 en Chine.

En ce qui concerne le prix, l’informateur LeaksApplePro a affirmé que trois des quatre modèles d’iPhone 14 devraient être vendus plus cher que les iPhone 13. L’iPhone 14 standard devrait être proposé au même tarif que l’iPhone 13, soit dès 909 €, en 128 Go. En revanche, l’iPhone 14 Pro pourrait être proposé à 100 € de plus que l’iPhone 13 Pro Max, soit 1 259 €. L’iPhone 14 Pro Max pourrait connaître une augmentation de prix similaire, atteignant un prix de départ fixé à 1 359 €.

Un iPhone 14 Max à la place de l’iPhone 14 mini ?

L’iPhone 14 mini pourrait bien ne pas voir le jour, selon plusieurs rumeurs. Il pourrait être remplacé par un soi-disant iPhone 14 Max ou iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, qui accompagnerait l’iPhone 14 standard de 6,1 pouces. La gamme comporterait ainsi deux téléphones de taille normale et deux modèles d’iPhone 14 à écran plus grand. L’information a depuis peu été confirmée par Jon Prosser. Voici à quoi ressemblerait potentiellement la gamme :

iPhone 14 dès 909 €

dès 909 € iPhone 14 Max (ou Plus) dès 1 059 €

(ou Plus) dès 1 059 € iPhone 14 Pro dès 1 259 €

dès 1 259 € iPhone 14 Pro Max dès 1 359 €

iPhone 14 : quel design ?

Selon Jon Prosser, l’iPhone 14 devrait ressembler à un iPhone 12 croisé avec un iPhone 4. Ses bords droits pourraient ainsi inclure un bouton de sourdine, avec un groupe de boutons arrondis pour le volume central. Les bordures de l’iPhone 14 pourraient être en titane, tandis que le dos conserverait une finition en verre satinée.

Concept d’iPhone 14 © Ian Zelbo, Front Page Tech

Plusieurs rumeurs suggèrent que l’iPhone 14 va enfin abandonner l’encoche au profit d’un poinçon (voir ci-dessous). En revanche, seul l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieraient de ce changement de design tant attendu. Ces deux modèles opteraient pour deux poinçons : l’une en forme de pilule à gauche qui contiendrait les différents capteurs et une autre, à droite, pour la caméra à selfie. Comme vous pouvez le voir, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max ne devraient pas être très différents de l’iPhone 13, même si l’encoche devrait être plus petite.

La découpe possible des iPhone 14 © Weibo

Max Weinbach, un informateur réputé, avait publié des schémas présumés pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Ces derniers pourraient être plus épais de 0,2 mm, avec un module de caméra arrière plus imposant. Chose intéressante, ces schémas démontrent qu’ils ne devraient pas évoluer ni en hauteur, ni en largeur vis-à-vis de leurs prédécesseurs.

Schémas des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max © Max Weinbach

Concernant les différents coloris, Apple pourrait en proposer quatre nouvelles : Midnight (comme le MacBook Air M2), Starlight et Product RED, l’actuel bleu étant remplacé par un bleu ciel plus clair. Une teinte violette serait également dans les cartons d’Apple, sans certitude.

iPhone 14 : quoi de neuf pour l’écran ?

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro standard devraient tous deux bénéficier d’un écran de 6,1 pouces. L’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max devraient arborer un écran de 6,7 pouces.

L’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient profiter d’écrans en LTPO et 120 Hz, là où l’iPhone 14 standard resterait en LTPS, en 60 ou en 90 Hz. Les iPhone 14 Pro devraient cependant opter pour écran always-on, à affichage permanent. Une technologie utilisée depuis longtemps chez Android qui permet d’afficher l’heure ou des notifications, et ce, même lorsque l’écran est éteint.

iPhone 14 : vers le retour de Touch ID ?

L’un des changements les plus importants pour l’iPhone 14 par rapport à ses prédécesseurs serait le retour de Touch ID. Plutôt que d’être intégré à un bouton d’alimentation, il serait intégré sous l’écran, comme beaucoup de smartphones Android. En revanche, seuls les modèles Pro devraient en profiter. D’autres rumeurs évoquent l’intégration de Face ID sous l’écran, mais rien n’est moins sûr.

iPhone 14 : des améliorations conséquentes pour la partie photo ?

Un rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo suggère que les iPhone 14 Pro vont bénéficier d’un capteur photo arrière de 48 mégapixels, ce qui serait un grand pas en avant par rapport au 12 mégapixels de l’iPhone 13. Les iPhone 14 standards resteraient en 12 mégapixels, malheureusement.

Le téléobjectif pourrait également être amélioré, l’iPhone étant largement à la traîne sur ce sujet (on pense par exemple au Samsung Galaxy S21). Un brevet fraîchement repéré en ligne démontrait que la firme de Cupertino travaillerait sur une caméra à zoom de type périscopique, même si Ming-Chi Kuo dit que cela n’arrivera pas avant l’iPhone 15.

Concept d’iPhone 14 © Ian Zelbo, Front Page Tech

En revanche, la caméra frontale devrait être nettement améliorée pour tous les iPhone 14. Elle devrait bénéficier d’une ouverture plus large (f/1,9 contre f/2,2 sur l’iPhone actuel), de 6 objectifs en plusieurs parties (au lieu d’objectifs en 5 parties) et d’un autofocus intégré. Ensemble, ceux-ci devraient aider à capturer des selfies photo et vidéo plus lumineux, avec moins de distorsion dans l’image.

iPhone 14 : fiche technique, performances, stockage, à quoi s’attendre ?

L’analyste Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple garderait sa nouvelle puce A16 Bionic pour les modèles Pro. En revanche, celle-ci ne représenterait qu’une mise à niveau mineure par rapport à la puce A15. Elle devrait être basée sur le même processus N5P que celui utilisé pour la puce A15, ce qui limite d’éventuelles améliorations.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max seraient, eux, alimentés par l’A15 Bionic, âgée d’un an déjà. Cette puce serait toutefois épaulée de 6 Go de RAM, comme l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max (l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini profitent de 4 Go). Il faut donc également s’attendre à une toute petite mise à jour en termes de performances pour les iPhone 14 standards. Ces modèles utiliseraient par ailleurs de la RAM LPDDR 4X (comme les iPhone 13), tandis que les modèles Pro obtiendraient prétendument une RAM en LPDDR 5, plus rapide et plus efficace.

Concept d’iPhone 14 © Ian Zelbo, Front Page Tech

Du côté du stockage, nous nous attendons à ce qu’Apple continue avec les options qu’elle propose pour les iPhone 13, qui commencent à 128 Go et vont jusqu’à 1 To pour les modèles Pro. Cependant, selon une rumeur, l’iPhone 14 Pro Max serait le seul à être disponible avec une option en 2 To de stockage.

iPhone 14 : une nouvelle puce 5G pour une meilleure autonomie

Tous les iPhone 14 devraient profiter d’une puce Qualcomm Snapdragon X65, le tout premier modem 10 Gigabit 5G au monde entièrement conçu pour les smartphones. Fabriquée par TSMC, cette nouvelle puce prendrait également en charge le Wifi 6E, qui offre de meilleures vitesses.

Si l’iPhone 13 Pro Max est considéré comme un champion de l’autonomie, il y a fort à parier pour que l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max le soient aussi. Les autres appareils de la gamme ne devraient pas non plus décevoir sur ce point-là, surtout grâce à l’intégration de cette nouvelle puce 5G. Moins énergivore, elle devrait permettre à Apple de gonfler l’autonomie de ses nouveaux smartphones, même si rien n’est garanti à ce jour.

À quoi faut-il s’attendre avec l’iPhone 14 ?

Sur la base de toutes les rumeurs que nous avons vues et entendues jusqu’à présent, il semblerait que les iPhone 14 Pro et Pro Max seront assez différents des modèles standards, au détriment d’être proposés à des tarifs plus élevés que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les modèles d’iPhone 14 Pro profiteraient ainsi d’écrans LTPO en 120 Hz avec affichage permanent, en plus de Touch ID intégré sous l’écran. Ce qui permettrait, enfin, de troquer l’encoche contre un poinçon. Les iPhone 14 et iPhone 14 Max resteraient eux avec des dalles LTPS en 60 ou 90 Hz, sans Touch ID, ni poinçon.

Les iPhone 14 Pro devraient bénéficier d’un appareil photo principal beaucoup plus précis de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels pour les iPhone 14 standards. Les iPhone 14 Pro pourraient en outre être alimentés par une nouvelle puce A16 Bionic, tandis que les modèles standards seraient alimentés par la même puce A15 Bionic dont profite l’iPhone 13 Pro, en 6 Go.

Grâce à l’intégration d’une nouvelle puce 5G, tous les iPhone 14 devraient bénéficier d’un léger gain en termes d’autonomie. Quatre nouveaux coloris devraient être proposés, en noir satiné, bleu clair, rouge et violet. Les prix devraient démarrer à 909 € pour l’iPhone 14 standard et leur date de présentation pourrait être fixée au 13 septembre 2022.

Bien évidemment, tous les iPhone 14 profiteront d’iOS 16. Pour rappel, le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple ne sera pas disponible pour les iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE et tous les modèles ultérieurs.