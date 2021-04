L’astéroïde responsable de l’extinction des dinosaures aurait entraîné la naissance des forêts tropicales

Il y a environ 65 millions d’années, un astéroïde a percuté la surface de la Terre entraînant ainsi l’extinction des dinosaures. Celle-ci est plus précisément appelée l’extinction Crétacé-Paléogène. Néanmoins, l’astéroïde n’aurait peut-être pas eu que des conséquences dévastatrices. D’ailleurs, les premiers primates sont apparus presque immédiatement après l’extinction des dinosaures.

Une forêt tropicale en Colombie – Crédit : David Riaño Cortés / Pexels

Des chercheurs du Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) et du Negaunee Institute for Conservation Science and Action ont publié une nouvelle étude dans le journal Science. Ils expliquent que la couverture végétale de la Terre était relativement pauvre et clairsemée avant l’impact de l’astéroïde destructeur.

Les chercheurs ont analysé 6 000 feuilles et 50 000 pollens

Selon la chercheuse Mónica Carvalho, « les forêts ont disparu à cause de la catastrophe écologique… et ensuite, la végétation qui est revenue était principalement dominée par les plantes à fleurs ». Les chercheurs ont donc étudié l’évolution des forêts tropicales humides en analysant 6 000 feuilles et 50 000 pollens fossilisés. L’étude en question a démarré il y a désormais 20 ans. Environ la moitié de ces espères se sont éteintes à cause de l’astéroïde. Par conséquent, les chercheurs ont suggéré que cela a permis aux plantes à fleurs et notamment aux fougères d’envahir les forêts.

Les chercheurs ont émis trois hypothèses au total. La première et aussi la plus simple serait que l’extinction des dinosaures a permis aux plantes terrestres de pousser en toute tranquillité puisqu’elles ne se faisaient pas piétiner pas les dinosaures. La deuxième hypothèse est que l’impact de l’astéroïde a entraîné la disparition des forêts de conifères tropicales. La troisième et dernière hypothèse est que l’astéroïde a causé une série d’évènements à la chaîne. Par exemple, les tsunamis auraient permis de déposer des débris et des sédiments, ce qui a alors servi à la fertilisation des forêts tropicales. La cendre projetée par l’impact aurait également pu servir de fertilisant pour le sol.

Enfin, Mónica Carvalho a précisé que : « les changements que nous constatons aujourd’hui en ce qui concerne le climat et la déforestation sont si rapides que nous ne les avons vraiment vus dans aucun autre scénario de l’histoire de la planète ». La déforestation est effectivement un problème toujours au cœur de l’actualité. Il ne suffit pas de replanter des arbres pour compenser la perte d’une forêt qui s’est formée en 66 millions d’années.

