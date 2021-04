L’Attaque des Titans : la version animée mérite t-elle une fin différente que dans les mangas ?

C’est la question en vogue parmi les fans du genre. Depuis la publication des dernières pages de la saga, beaucoup se demandent si la version animée de L’Attaque des Titans sera fidèle à son manga source. Il faut bien avouer que les derniers chapitres ont poussé l’arc narratif dans ses retranchements, arrivant finalement à un point de non-retour. En effet, les dernières aventures des héros principaux laissent un sentiment sinistre. Malgré des péripéties audacieuses et stimulantes, la chute peine à convaincre les amoureux du genre. Alors tout le monde espère secrètement que la version animée pourra prendre quelques libertés avec le scénario original.

L’Attaque des Titans : une fin qui fait débat – Crédit : NHK General

Avec l’intervention de The Rumbling, Eren a choqué les lecteurs. Pourtant, rien ne prédestinait ce revirement de situation. Car Eren n’avait pas pas fomenté son plan de longue date.

Une fin à modifier ?

Cette fin a décidément bien du mal à passer auprès des lecteurs. Après des péripéties interminables, la mort d’Eren, bien qu’inévitable, surprend encore. Après avoir modifié les souvenirs de Mikasa et Armin, ce dernier révèle enfin ses véritables intentions : faire de ses camarades les héros du nouveau monde et forcer l’humanité à stopper ses guerres stériles. Mais le personnage ne semble pas avoir pris la mesure d’une telle entreprise.

Car après sa mort, Marley finit par reprendre les armes. Ce dernier reste en effet convaincu que les Eldiens sont une vraie menace. Marley croit dur comme fer qu’ils sont incapables de vivre dans un monde en paix et acceptent de vivre à part égale avec les autres catégories de citoyens. De son côté, Mikasa est inconsolable. Elle n’arrive pas à se remettre de la mort d’Eren et passe ses journées sur sa tombe. En prenant la forme d’une mouette, l’esprit d’Eren finit par se manifester auprès de la jeune fille. Mais cette sortie de piste laisse les fans dubitatifs, la réincarnation n’étant pas franchement réservée aux assassins.

La fin se révèle donc déprimante à souhait. Les fans espèrent que la version animée remédiera au problème. Pour eux, la conclusion doit être porteuse d’espoir et non pas tomber dans une noirceur si profonde. Tout le monde veut voir la civilisation se rétablir justement au lieu de tomber dans le chaos. Reste à savoir si ces souhaits seront entendus ou non.

Etant donné que la version animée reste totalement indépendante de la franchise littéraire, il est possible que cette fin soit entièrement revue et corrigée. L’Attaque des Titans aime surfer sur le climat lié à l’actualité de notre monde. Alors si la pandémie vient à disparaître, peut-être que les fidèles de la saga verront une fin plus joyeuse, qui sait ?

Crédit : Comicbook

