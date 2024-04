Laver sa voiture dehors est puni d’une forte amende, même dans votre jardin

© Envato

Laver sa voiture en extérieur, même dans son jardin, est puni de 450 euros de contravention dans plusieurs villes comme Paris depuis 1979

Les règlements sanitaires n’autorisent pas les projections d’eaux usées ou ménagères, même chez vous

L’écoulement d’une ou de plusieurs substances dans les eaux souterraines est quant à lui puni jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Vous avez sans doute pris l’habitude de laver votre voiture en extérieur, notamment lorsqu’il fait beau, et ce depuis plusieurs années. Et ça tombe bien, le soleil fait son retour sur toute la France alors pourquoi ne pas en profiter pour nettoyer votre véhicule ? Sauf que comme Le Figaro nous le rappelle, il s’agit d’une pratique totalement interdite et sanctionnée de 450 euros d’amende.

Pourquoi il ne faut pas laver sa voiture dehors ?

Avec le soleil et les températures clémentes, certains automobilistes préfèrent nettoyer leur voiture dans leur jardin, dans la rue ou sur un parking plutôt que de payer un lavage automatique. Une pratique totalement interdite mais tolérée, qu’importe l’endroit où vous vous trouvez en extérieur, même au sein de votre domicile. La ville de Paris l’a interdit depuis 1979 et d’autres communes appliquent cette interdiction.

Les règlements sanitaires de l’agglomération ou du département n’autorisent pas les projections d’eaux usées ou ménagères dans l’espace public. Donc le lavage de sa voiture, même dans son propre jardin, est concerné par cette règle. Si vous ne respectez pas cette interdiction, vous vous exposez à une amende de 450 euros.

La pollution entraîne des dégâts sur la santé et la nature

L’interdiction est aussi justifiée par le fait que l’écoulement d’une ou de plusieurs substances dans les eaux souterraines entraîne de possibles dégâts sur la santé et abîme la nature. Lorsque vous nettoyez votre voiture dehors, vous ne le faites jamais avec de l’eau claire mais avec des produits chimiques qui s’infiltrent dans le sol et provoquent une pollution non négligeable.

Cette pollution très grave est punie jusqu’à deux ans de prison et de 75 000 euros d’amende. Autant dire une sacrée punition si vous décidez de nettoyer votre voiture en extérieur. Dans le doute, mieux vaut aller dans les espaces dédiés. Même si, comme expliqué précédemment, une certaine tolérance est appliquée.

Source : Le Figaro