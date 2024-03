Les vols de voitures en forte hausse dans ce département, l’alerte est donnée

Les vols de voiture explosent dans une commune de ce département de France. Le maire de la ville alerte ses habitants et leur demande de prendre des précautions, notamment ceux qui possèdent une Peugeot 208 ou une Renault Clio.

Chaque année, le Groupement des assureurs français pour l’identification et la restitution des véhicules volés (GIE Argos) dévoile le classement des voitures les plus volés en France. La Renault Clio 4 reste le véhicule le plus souvent dérobé en 2023 avec un total de 2 378 larcins recensés par les assureurs.

Si l’Argos dévoile que les Bouches-du-Rhône, le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis sont les départements dans lesquels le nombre de vols est le plus importants, les délits explosent dans une autre zone. Le maire d’une petite commune de l’Oise alerte sur les larcins à répétition commis ces derniers jours.

Le département de l’Oise touché par de nombreux vols de voitures

Soyez très vigilant si vous habitez dans l’Oise, surtout dans la commune de Laigneville. Le maire de la ville, Christophe Dietrich, alerte sur la recrudescence de vols de véhicules ces derniers temps. Sans surprise, les voitures ciblées sont généralement des Peugeot 208 ou des Renault Clio, réputées pour leur faible sécurité.

« Malgré toutes les mesures prises par la commune et une délinquance très basse sur Laigneville, nous sommes face à des professionnels qui ciblent les véhicules pour les dépouiller et ensuite revendre les pièces en quelques heures », précise le vice-président du Conseil départemental de l’Oise sur Facebook.

Le maire donne quelques conseils de bon sens aux Laignevillois pour se protéger. Par exemple, ne laissez jamais les papiers de votre véhicule à l’intérieur de celui-ci ou tout autre objet de valeur. Les plus méfiants peuvent aussi acheter un petit traceur GPS et à mettre dans la voiture afin de la retrouver en cas de vol.

N’oubliez pas que les malfaiteurs font preuve de toujours plus d’ingéniosité pour arriver à leurs fins, alors ne lésinez pas sur les précautions. D’ailleurs, une nouvelle méthode pour voler n’importe quelle voiture fait des ravages, alors méfiez-vous si vos phares sont démontés.