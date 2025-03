Le brevet d’une Apple Watch avec un double écran pliant a fuité

Image par charlie0111 de Pixabay

Alors que l’actualité d’Apple se concentre sur le nouvel iPhone 17 et son modèle Air ultra mince, et l’iPhone pliant dont les dernières rumeurs font état d’un lancement en fin d’année 2026, c’est peut-être une tout autre innovation qu’Apple prépare.

En effet, Apple vient de révéler un tout nouveau brevet, présentant une Apple Watch avec un double écran à charnière, qui permettrait non seulement de disposer d’un écran plus grand mais aussi d’un appareil photo.

Notez que ce brevet date de 2023 mais qu’il n’a été publié par Apple que le 20 mars… La firme de Cupertino aurait-elle déjà avancé sur ce dispositif portable depuis 2023 ? Pour l’instant, nous n’en savons rien.

Ce nouveau modèle permet de repenser complètement le design des smartwatches et de proposer des fonctionnalités supplémentaires.

Une Apple Watch avec un écran pliant et rotatif

D’après l’image présentée sur le brevet, repéré pour la première fois par PatentlyApple, on remarque bien à la fois l’écran extérieur et l’écran intérieur, donnant l’impression d’un smartphone pliant posé sur un bracelet de montre. On remarque également que l’écran déplié agrandit l’interface au lieu de proposer deux interfaces distinctes, séparées par la charnière. De plus, le brevet semble indiquer que la partie de l’écran en contact avec le bracelet est rotative.

Crédit : Apple / USPTO

Une autre partie du brevet fait référence à une caméra orientée vers l’extérieur et vers l’intérieur, permettant certainement de prendre des photos et de répondre à des appels FaceTime.

Il semblerait également qu’un autre brevet soit également dans les tuyaux. Publié le 18 mars, il s’agirait d’un système de surveillance de la pression artérielle alimentée par un capteur rempli de liquide dans le bracelet de l’Apple Watch.

Bien entendu, tout cela n’est encore qu’en version papier, et ces innovations ne devraient pas concerner les nouvelles Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch Series 11 prévues pour septembre. Le calendrier est trop serré. Mais cela montre qu’Apple cherche à innover au niveau des smartwatchs, là où ses concurrents se concentrent uniquement les smartphones.