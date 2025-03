iPhone 17 Air : de nouvelles rumeurs confirment son design ultra mince

Une vidéo non-officielle montre un prototype de l’iPhone 17 Air, et confirme les rumeurs sur l’épaisseur du nouveau smartphone.

Crédit :Majin Bu – iDeviceHelper

Alors que l’iPhone 16e est commercialisé depuis deux semaines et ne coche pas toutes les cases pour donner entière satisfaction aux amateurs de la marque à la pomme, de nouvelles informations circulent autour de la nouvelle gamme des smartphones d’Apple, qui devrait sans grande surprise être nommée iPhone 17.

De précédentes rumeurs avaient déjà dévoilé son impressionnante finesse, et notamment Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, réputé pour la fiabilité de ses informations.

Un design ultra mince et un bloc photo horizontal confirmés

Aujourd’hui, les fuites n’apportent pas de nouvelles informations croustillantes mais confirment plutôt ce que l’on sait déjà. Il s’agit d’une vidéo publiée sur YouTube par iDeviceHelper, en collaboration avec le leaker Majin Bu, à qui l’on doit déjà des images de la coque arrière de l’iPhone ultra mince d’Apple, avec un bloc photo horizontal, lui conférant un look de Google Pixel.

Il est indiqué qu’il s’agit de prototypes ou de maquettes de l’iPhone 17 Air, du Pro et Pro Max, basés sur des documents internes, qui confirmeraient donc la finesse du modèle Air et leur design à la Google Pixel. L’iPhone 17 reprendrait, quant à lui, le design de l’iPhone 16. Les 3 appareils proposent des blocs photos arrière différents.

Dans une publication sur X, IceUniverse apporte également un autre document interne de la firme de Cupertino, tendant à prouver que l’iPhone 17 Air aurait une épaisseur de 5.5 millimètres, confirmant ainsi sa pôle position dans la course aux smartphones ultra-fins.

Majin Bu a également publié des images sur le réseau social, de l’iPhone 17 Air et Pro Max confirmant un design inspiré des Google Pixel. L’iPhone 17 Air profiterait bien d’un bloc photo horizontal, mais le Pro Max disposerait, lui, d’un bloc à triple capteur avec un flash à l’autre extrémité.

En termes de prix et de performances, les rumeurs et avis divergent mais les spécialistes semblent s’accorder sur le fait que l’iPhone Air serait moins cher que le Pro Max mais plus cher que l’iPhone 17. Il faudra attendre le mois de septembre pour avoir confirmation de toutes ces infos.