Le cambrioleur vole des AirPods et se fait trahir par le système de géolocalisation

Dans les Pyrénées-Atlantiques, un homme a été condamné pour des faits de cambriolage. La police avait réussi à retrouver sa trace grâce au système de géolocalisation des AirPods qu’il avait dérobés sur place. Il a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis.

© Envato

Le réseau Localiser d’Apple est un atout de choix dans la manche des victimes de vol. Certains malfrats peu précautionneux se font en effet avoir par le système de géolocalisation déployé par la pomme. Aux Etats-Unis, un employé d’une compagnie aérienne avait dérobé des AirPods avant de se faire trahir par l’application Localiser. Un fait divers similaire est survenu dans nos contrées il y a quelques jours, comme le rapporte France Bleu.

Une habitante de Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) a constaté que son garage et sa voiture avaient été cambriolés. Et de déplorer la disparition d’outils, d’une perceuse, de trottinettes, d’un vélo, de plusieurs GPS… mais aussi d’un boitier d’AirPods. Une embellie pour les enquêteurs. Car grâce au service Localiser, il est possible de retrouver les écouteurs en deux temps, trois mouvements.

Les AirPods permettent de retrouver le cambrioleur

Il suffit en effet d’ouvrir l’application et de rechercher les AirPods sur la carte. De quoi faire avancer très rapidement l’enquête. Une fois l’adresse identifiée, les policiers se sont rendus chez le voleur, un jeune homme de 25 ans. Sur place, ils ont trouvé le butin dérobé. Jugé jeudi 18 avril, l’homme a reconnu les faits devant le tribunal de Pau avant de s’excuser. Pour justifier ses actes, il a précisé qu’il avait des soucis financiers et qu’il n’avait plus de papiers.

Il a finalement été condamné à six mois de prison avec sursis. Il devra également verser 700 euros à la victime. Ce n’est pas la première fois qu’un appareil Apple permet d’élucider une enquête de vol. On se souvient notamment de cet homme qui avait retrouvé sa BMW volée grâce à l’AirTag.

Rappel important : si vous parvenez à géolocaliser un voleur, il faut toutefois impérativement contacter les forces de l’ordre qui prendront les dispositions nécessaires. N’allez pas vous confronter au malfaiteur tout seul, vous risquerez de vous faire agresser.