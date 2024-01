CES 2024 : cette bague connectée révolutionne le suivi des cycles menstruels

© Movano

Il y en a pour tous les goûts au CES 2024, le plus grand salon de la tech au monde. Les innovations présentées à Las Vegas concernant aussi bien le secteur du jeu vidéo que de l’automobile ou de la téléphonie.

LG a notamment profité de l’événement pour présenter le Signature OLED T, le premier téléviseur transparent au monde. L’innovation dont nous allons parler, elle, pourrait changer le quotidien de nombreuses femmes. Il s’agit d’une bague connectée conçue pour suivre le cycle menstruel.

Evie Ring, la bague connectée uniquement pour femme facilite le suivi des cycles menstruels

Lors du CES, l’entreprise Movano a présenté une nouvelle fois sa bague connectée Evie Ring. Le petit accessoire conçu spécifiquement pour les femmes peut suivre les cycles menstruels de sa propriétaire grâce à l’intelligence artificielle.

Ce n’est pas tout. L’IA permet aussi à l’appareil de contrôler le sommeil, la situation hormonale ainsi que la santé physique et mentale. Ces données sont consultables sur une application dédiée. « Si une femme a un sommeil plus agité pendant la phase lutéale de son cycle, nous le signalerons. Certaines personnes ont en effet un meilleur sommeil durant leur cycle et nous le signalerons également », détaille Stacy Salvi, vice-présidente produit et stratégie de Movano Health à The Verge.

À lire aussi > CES 2024 : Sony pilote sa voiture électrique avec la DualSense de la PS5

L’Evie Ring pourrait tenir quatre jours sans recharge alors que le boîtier sans fil ne nécessiterait pas d’être chargée avant dix jours. La bague dorée présentée pour la première fois au CES 2022 possède un design plutôt classique, qui ne laisse pas deviner qu’il s’agit d’un produit connecté.

© Movano

L’appareil qui ne contrôle que les métriques féminins devait sortir en septembre dernier, mais Movano attend toujours des autorisations pour que l’Evie Ring soit reconnu comme dispositif médical et non dispositif de bien-être. La procédure a pris du retard à cause de l’oxymètre et du cardiofréquencemètre de la bague, empêchant Movano de commercialiser son produit en 2023.

L’Evie Ring est tout de même disponible en précommande pour les utilisateurs américains d’iOS au prix de 269 dollars en trois coloris. Les livraisons devraient débuter fin janvier. Malheureusement, Movano n’expédie pas le produit ailleurs qu’aux États-Unis. On ne sait pas encore quand le produit sera commercialisé chez nous. Rappelons que la bague Oura permet également aux femmes de suivre leurs cycles menstruels.