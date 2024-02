Le FBI craint les cyberattaques chinoises, les pirates ont des “armes offensives dans nos infrastructures”

Les États-Unis surveillent la Chine du coin de l’œil. Selon le FBI, les pirates chinois de Volt Typhoon et d’autres groupes placent des “armes offensives dans nos infrastructures” pour perturber le pays.

© Envato

Le FBI rapporte une multiplication d’attaques déjouées que l’on doit au groupe chinois Volt Typhoon

Selon les États-Unis, la Chine place des “armes offensives dans nos infrastructures critiques, prêtes à attaquer lorsque ce sera le moment”

Les attaques pourraient être renforcées par l’intelligence artificielle

Les attaques menées par des pays belliqueux n’ont rien d’une situation inhabituelle. On sait que la Russie, l’Iran, ou encore la Corée du Nord sont spécialisés dans ces agressions en ligne. Selon le FBI, la Chine se montre de plus en plus dangereuse avec des malwares qui perturbent l’infrastructure des services publics américains.

À lire > Les États-Unis menacés par un blackout total à cause d’un malware de la Chine

Le FBI se préoccupe des attaques visant ses infrastructures publiques

La Chine vise les infrastructures américaines et le FBI concentre ses efforts pour éliminer ces menaces. Christopher Wray, directeur de l’agence gouvernementale, a annoncé cette semaine que plusieurs tentatives de perturbations informatiques venant des pirates chinois ont été récemment déjouées. Comme l’explique le Financial Times, le groupe appelé Volt Typhoon mène notamment ces assauts.

Christopher Wray précise que les logiciels malveillants sont de plus en plus nombreux ce qui fait que Volt Typhoon multiplie les attaques. Selon lui, la Chine place des “armes offensives dans nos infrastructures critiques, prêtes à attaquer lorsque ce sera le moment”. Un scénario qui n’est pas sans rappeler un récent film Netflix, Le monde après nous, qui relate l’effondrement des États-Unis face à une attaque informatique qui provoque l’effondrement du pays.

Volt Typhoon, mais aussi les autres pirates chinois, visent aussi bien les États-Unis que les pays alliés. Donc la France. Heureusement, le directeur du FBI estime que les campagnes américaines de sensibilisation face aux cyberattaques fonctionnent. Selon lui, de “plus en plus [de citoyens] ont conscience des menaces par rapport à il y a plusieurs années”.

Les gouvernements du monde entier ont également été sensibilisés. Par exemple, le réseau de partage de renseignements Five Eyes a organisé sa première réunion en octobre dernier. On y trouve les États-Unis, l’Angleterre ou encore le Canada.

L’intelligence artificielle va renforcer ces attaques

On parle souvent de la menace que représente l’intelligence artificielle. Le directeur du FBI en a conscience et souligne que cette technologie est un “multiplicateur de force” du gouvernement chinois qui vise à “accélérer” ses efforts.

Christopher Wray précise également que si certains événements internationaux comme la situation préoccupante en Palestine et l’attaque russe contre l’Ukraine sont importants, il ne faut pas perdre de vue la sécurité informatique. Car si “cela n’a pas le caractère immédiat d’un conflit militaire“, il s’agit d’une “crise tout aussi importante”.