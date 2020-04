Le film Green Lantern ne vaut même pas 1 €, aux yeux de l’acteur Ryan Reynolds

Crédit : Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Pictures a tenté en 2011 de faire l’adaptation cinématographique de Green Lantern de l’univers DC. Bien qu’il ait récolté 210 millions de dollars au box-office mondial et 116 millions de dollars au box-office américain, le film a été mal accueilli que ce soit par les critiques ou les spectateurs eux-mêmes. D’ailleurs, c’était la première fois de sa carrière que Ryan Reynolds s’essayait au rôle de super-héros avant qu’il ne devienne maintenant le fameux Deadpool de Marvel. Il n’est apparemment pas convaincu de cette expérience puisqu’il déconseille fortement de regarder le long-métrage.

Green Lantern ne vaut pas le coup, même à prix cassé (selon Ryan Reynolds)

Hier, un utilisateur Twitter a demandé à Ryan Reynolds s’il lui conseillait de louer le film. « Green Lantern est disponible à la location pour 0,99 $ sur Apple TV, cela fait 9 ans … est-ce que je loue ? » a-t-il demandé à l’acteur. Même à ce prix cassé, Ryan Reynolds lui a répondu négativement. Neuf ans après la sortie du film, l’acteur de Deadpool ne le recommande toujours pas.

Walk away. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 25, 2020

Green Lantern n’est pas non plus le pire film de super-héros, loin de là. Son casting était même excellent avec, entre autres, Tim Robbins, Angela Bassett et Taika Waititi. Même son réalisateur Martin Campbell a une très bonne réputation (Casino Royale, GoldenEye, Le Masque de Zorro, etc.). Ce sont d’autres facteurs ont fait échouer le film, notamment les effets spéciaux qui n’étaient pas à la hauteur.

Cependant, comme l’a souligné un autre utilisateur Twitter, c’est sur le tournage de Green Lantern que Ryan Reynolds a rencontré son épouse Blake Lively. Le film a donc marqué un tournant très important dans sa vie. Malgré cet échec cinématographique, l’acteur ne s’en est jamais détourné et il s’amuse même souvent à faire des blagues à propos de Green Lantern. La scène post-générique de Deadpool 2 (2018) en est le meilleur exemple (pas de spoilers). La prochaine fois que Green Lantern reviendra sur nos écrans, ce sera avec la nouvelle série exclusive d’HBO Max.

