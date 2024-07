Superman Legacy : voici les costumes de Green Lantern et Hawkgirl, ils sont surprenants

Superman : Legacy dévoile des photos de tournage. Et on y découvre les costumes de Green Lantern ou encore Hawkgirl. Des tenues surprenantes puisque très cartoons, éloignées de la vision de Zack Snyder.

© Warner Bros.

Superman : Legacy dévoile des photos du tournage qui se déroule actuellement

Les images montrent les costume de Green Lantern, Hawkgirl et Mr. Terific

Des costumes surprenants puisque très cartoons

Après Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, James Gunn s’attaque à Superman avec Superman : Legacy. Mais ne vous attendez pas à voir Henry Cavill, c’est David Corenswet qui reprend le rôle du super-héros. Aujourd’hui, des photos de tournage nous montrent les costumes de Hawkgirl et Green Lantern qui sont très surprenants.

À lire > Voici la toute première image officielle de Superman : Legacy

Des photos montrent Green Lantern, Hawkgirl et Mr. Terific

Pourquoi ? Parce que les costumes sont plus proches d’une bande dessinée cartoon que la vision sombre et réaliste de Zack Snyder. Ce qui n’étonne pas de la part de James Gunn qui aime ajouter une touche pop à ses adaptations de super-héros. Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad en sont la preuve avec des costumes réalistes mais avec un peu de kitsch.

FIRST LOOK SPOILER ALERT: The Green Lantern (Nathan Fillion) joins Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) and Superman (David Corenswet) for a high-flying scene in downtown Cleveland. Photos: John Kuntz, https://t.co/WLnOBQdLss pic.twitter.com/vvcXtuBIWG — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) July 3, 2024

Dans la peau de Hawkgirl, on retrouve Isabela Merced qui jouera Dina dans la saison 2 de The Last of Us. Nathan Fillion, grand ami de James Gunn et présent dans ses films à plusieurs reprises, incarne Guy Gardner aka Green Lantern. Les photos nous montrent une scène tournée avec David Corenswet en Superman. Il y a également Mr. Terrific, incarné par Edi Gathegi. L’ensemble des super-héros est accueilli par des figurants qui incarnent la foule de Metropolis après ce qu’on imagine être un sauvetage.

Bien évidemment, ces photos ont été prises sur le tournage et ne représentent pas la manière dont les costumes seront mis en valeur à l’écran. La photographie et la post-production jouent un grand rôle, mieux vaut prendre ces clichés avec des pincettes puisqu’ils sont éloignés du résultat final.

Il s’agit d’une nouvelle fournée de photos de tournage pour Superman : Legacy alors que toute l’équipe est sur les plateaux depuis quelques semaines. Le long-métrage de James Gunn a déjà une date de sortie : rendez-vous le 9 juillet 2025 dans les salles françaises !