Le Monsieur Cuisine bradé à 199 €, c’est demain chez Lidl !

Lidl a gagné son procès en appel contre Vorwerk en janvier dernier. La chaîne de magasins a le droit de vendre tous ses robots cuisine. Monsieur Cuisine Smart, Connect et classique peuvent s’épanouir dans les rayons.

Nous avons testé récemment le Monsieur Cuisine Smart, un excellent modèle connecté et moderne que l’on recommande.

Monsieur Cuisine Edition Plus – Crédit : Lidl

Dans le catalogue de la semaine de Lidl, c’est le Monsieur Cuisine Edition Plus qui fait son retour. Cette version basique n’est pas connectée, mais dispose de toutes les fonctions que l’on attend d’un robot multifonction.

Il cuit, hache, émulsionne, mixe, pèse, fait revenir, mélange et pétrit, cuit à la vapeur et réduit en purée. Bref, c’est un set complet d’instruments dans un seul appareil. En outre ses couteaux peuvent tourner dans les deux sens. Un atout qui permet à ce robot de mélanger sans broyer les aliments.

Comment acheter ce Monsieur Cuisine à 199 € ?

Disponible dès demain, 10 mars, il sera sans doute en quantité limitée comme c’est le plus souvent le cas pour les Monsieur Cuisine. Son prix devrait également favoriser les ventes rapides. Il est affiché à 229 €. Mais on peut optimiser ce tarif via la carte de fidélité numérique Lidl Plus. Celle-ci donne droit à une réduction supplémentaire de 30 € pour l’achat d’un Monsieur Cuisine Edition Plus. Au final, vous pouvez donc toucher ce robot à 199 €. Un très bon prix, deux fois moins cher que le Monsieur Cuisine Smart.

Pour profiter de ce prix réduit, il faut souscrire à la carte Lidl Plus (gratuite). Pour ce faire, rien de plus simple. Téléchargez la nouvelle application Lidl Plus et enregistrez-vous. Une fois votre carte créée, vous pourrez retrouver la promotion du Monsieur Cuisine Edition Plus dans la rubrique « Offre Lidl Plus ».

La réduction de 30 € est valable du 10 au 16 mars. On imagine donc que le robot de Lidl disparaîtra des étales à cette date, s’il en reste.

Le Monsieur Cuisine Plus est basique, mais si peu cher

Outre ses fonctions évoqués plus haut, le Monsieur Cuisine Edition Plus dispose d’un écran monochrome pour l’administrer. On peut sur ce point le comparer au Thermomix TM31. S’il a des programmes enregistrés, il ne dispose pas de catalogue de recettes intégré, contrairement à un Connect ou un Smart. Une application de recettes Lidl est disponible sur Android et iOS.

Sa puissance est de 1200 Watts. Il cuit à 1000 Watts et broie à 800 Watts. C’est identique au Monsieur Cuisine Connect et efficace. En revanche, et c’est un souci sur tous les Monsieur Cuisine, il est lent à monter en température. En outre, son bol n’est que de 2,2 L. Cela limite les quantités. En comparaison, le Monsieur Cuisine Smart a un bol de 3 L. A côté de cela, il a une poignée bien pratique qui n’est pas disponible sur le Connect.

Tout mis bout à bout, le Monsieur Cuisine Edition Plus n’est pas le plus complet de la gamme, mais à 199 €, on aurait tort de faire la fine bouche.