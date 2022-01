Test Monsieur Cuisine Smart : le robot pas cher de Lidl vaut-il le coup ?

8,5/10 Lidl Silvercrest Monsieur Cuisine Smart 399€ > Lidl On aime Le rapport qualité/prix

La nouvelle poignée

L'écran et son interface modernisée

Plus de micro !

Des nouveaux programmes

Balance plus réactive

Respect des températures

Moteur plus puissant, mais On n’aime pas toujours moins puissant qu'un Thermomix TM6

Pas de pesée au gramme près

Obligation de confirmer quand on change vitesse en cours

Montée en température ultra lente

Quelques errances dans la recherche des recettes Verdict : Le Monsieur Cuisine Smart est un très bon robot cuisine. Il corrige toutes les errances, ou presque, de son prédécesseur. En sus, il ajoute des fonctions bienvenues et une interface des plus agréables. Il reste encore quelques axes d’amélioration, mais pour 399 €, difficile de faire la fine bouche. C’est un produit à adopter.

En novembre dernier, Lidl crée un petit séisme en annonçant la prochaine commercialisation d’un nouveau robot cuisine Silvercrest, sa marque maison. Après ses déboires avec la justice en Europe pour cause de violation de brevets, on ne s’attendait pas à revoir Lidl sur ce marché de sitôt. Vorwerk, le fabricant du Thermomix, l’accusait de s’être accaparé plusieurs de ses technologies.

Au final, il faut bien croire que Lidl est parvenu à contourner le problème afin de proposer une évolution de son Monsieur Cuisine Connect, dernière occurence en date dans sa ligne de robot cuisine. Ce Monsieur Cuisine Smart prend la relève du Monsieur Cuisine Connect, un appareil déjà connecté, mais qui souffrait de quelques défauts et, en ce sens, ne faisait pas tant d’ombre au Thermomix de Vorwerk, mais avait l’avantage massue d’être proposé trois fois moins cher.

Notre test vidéo du Monsieur Cuisine Smart de Lidl

Monsieur Cuisine Smart : prix et date de sortie

Le Monsieur Cuisine Smart est sorti le 6 décembre dernier. Comme à son habitude, Lidl le rend disponible pour une période déterminée avec un stock limité. La cohue s’est rapidement installée lors de sa sortie, comme nous avions pu le constater. De nombreux magasins ont été dévalisés en quelques minutes. De nouveaux stocks ont rapidement été acheminés pour satisfaire les clients avant les fêtes. Au total, 180 000 exemplaires ont trouvé preneur. On retrouvera le Monsieur Cuisine Smart au cours de 2022 lors d’opérations de ventes éphémères similaires.

Aussi, ne vous précipitez pas sur les sites de petites annonces pour en récupérer un. Les scalpers se sont emparés du phénomène, à l’instar des Xbox Series et PS5. Du coup, il n’est pas rare de voir le Monsieur Cuisine Smart s’envoler à plus de 600 ou 800 euros alors que son prix public est fixé à 399 €. A noter que c’est 40 € de plus que son prédécesseur. Et en comparaison, le Thermomix TM6, roi du secteur, est affiché à 1359 €.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Monsieur Cuisine Smart : quelles différences avec le Monsieur Cuisine Connect ?

Moins profond que le Connect, plus logeable

Poignet verticale sur le bol

Suppression du micro

Six nouveaux programmes (fermenter, mijoter, cuire des œufs, bouillir de l’eau, cuire sous vide et smoothies)

Ecran plus grand et de meilleure qualité

Interface revue (plus ergonomique et réactive) avec notamment les recettes vidéo

Moteur plus puissant et moins bruyant

Planification hebdomadaire des menus + liste de courses liée à l’app Lidl

Monsieur Cuisine Smart, qu’est-ce qui change ?

Visuellement, le Monsieur Cuisine Smart est plus haut, mais moins profond que son aîné. Il se loge ainsi plus aisément dans une cuisine. Attention, la différence n’est que de quelques centimètres. La conception est toujours majoritairement dans un plastique blanc laqué. Les rayures pourraient venir altérer son aspect visuel. De plus, s’il est solide et ne risque pas grand-chose, on pourrait en douter en entendant les quelques craquements qui émanent de la partie basse quand on le manipule. Des bruissements que l’on n’a pas sur notre Thermomix TM5, par exemple.

Pour continuer sur la partie basse de l’appareil, Lidl a revu à la hausse la diagonale de son écran tactile. Il passe de 7 à 8 pouces. Lidl utilise pour l’animer un système Android agrémenté d’une surcouche maison. Lors de notre test, il nous est arrivé de rencontré quelques bugs. Néanmoins, des mises à jour sont poussées régulièrement et corrigent les erreurs de jeunesse.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

S’il contient toujours un haut-parleur pour ses indications sonores, Monsieur Cuisine Smart s’est en revanche affranchit du micro qui avait tant fait couler d’encre lors de la sortie du Monsieur Cuisine Connect. Aucune crainte d’être espionné avec ce nouveau modèle.

Le bol du Monsieur Cuisine Smart a été revu, est-ce bien ?

Concernant le bol, Lidl a corrigé le tir. On reprochait à celui du Monsieur Cuisine Connect d’être difficile à manipuler. En effet, avec 4,5 L de contenance (3 L effectifs), il faut bien le tenir lorsqu’il est plein et même vide avec son 1,6 kg. Jusqu’alors, on n’avait que des poignées latérales, peu pratiques pour verser. Lidl ajoute aujourd’hui une poignée centrale semblable à celle que l’on a sur un Thermomix. Une bonne idée qui simplifie son utilisation.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Un point n’évolue pas, mais nous semble bon à rappeler. Le bol du Monsieur Cuisine Smart peut être rempli jusqu’à 3L. C’est mieux que le Thermomix TM6 qui est toujours limité à 2,2L, soit l’équivalent de quatre personnes. En comparaison, on peut atteindre près de 6 personnes avec le Monsieur Cuisine Smart, ce qui évite de devoir faire deux fois une recette de soupe, par exemple.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

A côté de cela, si l’on salue la poignée salvatrice du Monsieur Cuisine Smart, on n’en dira pas autant de son couvercle. Difficile à manipuler sur la version Connect, il l’est toujours autant ici. On est obligé de s’y prendre à deux mains pour le décrocher au risque de soulever le bol avec le couvercle. Un petit détail qui peut avoir son importance vu le nombre de fois que l’on doit le manipuler durant l’exécution d’une recette.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Le Monsieur Cuisine Smart est-il réactif ?

Son écran s’est agrandi. Plus confortable à l’usage, il est aussi plus réactif. Attention cependant, il arrive au système de ralentir un peu lorsqu’il cherche une recette. Rien de bien méchant, mais c’est à signaler. Ajoutons que le Monsieur Cuisine Smart dispose de mises à jour à distance. Certaines pourront améliorer sa fluidité.

Quid de la balance ?

La balance du Monsieur Cuisine Smart est plus réactive que celle du Connect. Néanmoins, elle demeure précise à 5g près. Une limitation radicale pour la pâtisserie qui requiert une précision au gramme. Pour cela, on utilisera soit une balance séparée, soit on se tournera vers un Thermomix TM6 qui pèse, lui, au gramme près.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Une interface totalement remaniée

L’interface a également été entièrement revue. Lidl propose une fonction permettant de retrouver l’ancienne charte, une attention que salueront les habitués de son robot-cuisine. Mais pour les autres, aucun intérêt à revenir à ce mode. Le nouvel agencement est des plus plaisants.

Le menu des programmes les affiche avec des images très parlantes. Idem pour le catalogue de recettes. Et le Monsieur Cuisine Smart va encore plus loin en proposant des recettes assistées par vidéo. Ce n’est le cas que pour une poignée des 600 recettes incluses. Pour celles-ci, on a droit donc à une démonstration vidéo de chaque étape de la recette. Idéal pour ne pas rater son coup.

Colorée, bien organisée et fourmillant de détails, l’interface de ce robot est un bonheur à utiliser. A côté, celle notre Thermomix TM5 fait pâle figure.

Les nouveaux programmes du Monsieur Cuisine Smart sont-ils intéressants ?

Outre les programmes classiques, le Monsieur Cuisine Smart gagne la fermentation, le mijotage, la cuisson des œufs, chauffer l’eau, la confection de smoothie et la cuisson sous vide. Parmi eux, certains sont assez inutiles. On pense à celui qui fait chauffer l’eau. A la casserole, nous avons mis prêt de 20 minutes à monter 3L d’eau à ébullition avec le robot de Lidl quand il nous en a fallu que 5 avec une casserole sur une plaque induction. Autant dire qu’il vaut mieux cuire ses pâtes et son riz de manière traditionnelle.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Ajoutons que la cuisine sous vide est assez peu répandue dans l’hexagone. Cela permet tout de même de s’y initier si l’on veut. Les smoothies sont une bonne idée tout comme la cuisson des oeufs qui s’avère très convaincante.

Le Monsieur Cuisine Smart propose également une mode manuel. Celui-ci permet aux cuisiniers chevronnés de prendre entièrement la main sur le robot. On peut y régler la température (de 37 °C à 130 °C), la vitesse de rotation (sur 10 niveaux + le mode Turbo) et le minuteur (de 1 s à 90 min). En outre, il est possible aussi de choisir le sens de fonctionnement des couteaux. Un côté coupe, l’autre permet de mélanger le contenu du bol sans le broyer.

Côté recettes

Le Monsieur Cuisine Smart propose 600 recettes intégrées à son système. Un accès rapide au catalogue est possible. En revanche, le système de recherche nous paraît capricieux. En effet, en saisissant « poisson », nous n’avons eu qu’une poignée d’occurrences. Etrange pour un ingrédient si générique. D’autant plus qu’en saisissant « saumon », nous avions d’autres recettes… Idem pour le classement des recettes. On peut trouver des plats de viande dans la catégorie végétarienne, par exemple. Bien entendu, il suffira d’une mise à jour pour régler tout ça. Pour l’instant, l’utilisation du menu recettes du Monsieur Cuisine Smart se fait à tâtons.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Puissance, respect des températures, le Monsieur Cuisine Smart est-il au point ?

Lidl avance avoir doté son Monsieur Cuisine Smart d’un moteur deux fois plus puissant que son prédécesseur. Dans les faits, on passe de 800 Watts à 1000 Watts. Ce n’est pas le double, mais une différence significative. Néanmoins, on reste en-deçà des 1500 Watts du Thermomix. Et cela se matérialise par une limitation sur les programmes les plus demandeur de puissance : malaxer, mixer et smoothie. Pas plus de deux minutes sur le Monsieur Cuisine Smart. Impossible d’augmenter au-delà le programme. Cela semble indiqué que son moteur pourrait ne pas supporter une plus longue séance. Néanmoins, pour pétrir une pâte, ce temps est suffisant, tout comme pour se concocter une jus.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Côté température, c’est une bonne surprise puisqu’elles sont respectées. D’ailleurs, notre plus belle preuve est la réalisation parfaite des oeufs que nous avons cuit avec son mode dédié. Ajoutons un bémol cependant : la montée en température est extrêmement longue… Le coût de la précision sur un robot à 399 € sans nul doute.

Monsieur Cuisine Connect, Smart ou Thermomix TM6 ?

A moins d’avoir besoin d’une balance au gramme près ou d’un appareil haut de gamme, le Monsieur Cuisine Smart est plus intéressant qu’un Thermomix TM6. Notre réflexion est qu’un Thermomix TM6 coûte 1359 euros. Cela signifie que l’on peut acheter trois Monsieur Cuisine Smart pour ce prix. En 15 ans, vous pourrez donc changer trois fois de Monsieur Cuisine pour le prix d’un Thermomix. Mais ce dernier vieillira, notamment son électronique qui ne sera plus à la page. Nous le constatons aujourd’hui, notre Thermomix TM5, toujours vaillant, est plus lent que le Monsieur Cuisine Smart, plus récent.

Lidl Monsieur Cuisine Smart – Crédits : Édouard le Ricque / Tom’s Guide

Ensuite, si vous possédez déjà un Monsieur Cuisine Connect, deux schémas s’imposent : soit vous ne l’utilisez qu’une à deux fois par semaine et dans ce cas gardez-le. Si votre usage est plus régulier, revendez-le pour prendre un Smart, les différences valent le coup.

Quand à moi, je conserve encore mon Thermomix TM5, mais quand il s’agira d’en changer, j’y réfléchirai à deux fois et le Monsieur Cuisine du moment sera une option.

Le Monsieur Cuisine Smart est un très bon robot cuisine. Il corrige toutes les errances, ou presque, de son prédécesseur. En sus, il ajoute des fonctions bienvenues et une interface des plus agréables. Il reste encore quelques axes d’amélioration, mais pour 399 €, difficile de faire la fine bouche. C’est un produit à adopter.