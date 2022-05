Le nouveau casque Sony WH-1000XM5 arrive en mai

On l’attendait impatiemment, le successeur du casque Sony WH-1000XM4 arrive et s’appelle sans surprise WH-1000XM5. Plus design, plus performant mais aussi plus cher que son prédécesseur !

La 5eme génération des 1000XM de Sony est enfin annoncée pour fin mai 2022, avec du lourd côté specs et du light côté design.

Sony WH-1000XM5 : Un nouveau parti pris côté design

Totalement en rupture avec le WH-1000XM4, le WH-1000XM5 affiche un arceau plus fin, plus sophistiqué et plus élégant. Très souple, son nouvel arceau n’est cependant pas pliable mais il coulisse silencieusement cette fois-ci. Ses coussinets sont en imitation cuir souple et non amovible, mais bonne nouvelle le capteur de détection de port n’est plus visible du tout dans le coussinet. Les commandes sont toujours tactiles à droite, non personnalisables mais l’un des deux boutons physiques peut lui être personnalisé pour l’ANC ou les assistants vocaux. Le casque est livré avec une housse de transport assez compacte et qui a la bonne idée de se compresser un peu pour prendre moins de place vide. Autre bon point pour Sony, le packaging est en papier recyclé sans aucun plastique.





Nouveau casque Sony WH-1000XM5

Une réduction de bruit active qui veut être la meilleure du marché

Côté specs, le Sony WH-1000XM5 compte désormais 8 microphones au lieu de 4 pour son prédécesseur. Le fabricant annonce ainsi la meilleure ANC sur le marché des casques arceaux sans fil d’après son étude maison basée sur les critères de l’association JEITA (Japan Electronic Industries Development Association). On vous dira ça après les tests dans notre guide des casques avec ANC !

Sony WH-1000XM5 : des specs prometteuses

On retrouve le codec Sony LDAC et toujours pas d’aptX en plus du SBC. Le codec maison de Sony permet toujours d’écouter un son de qualité quasi Hi-Res en Bluetooth. On retrouve aussi l’upscaler intelligent DSEE Extreme qui travaille sur la qualité du son à la sortie pour se rapprocher du Hi-Res. Sony a aussi travaillé sur la qualité des appels, point faible du 1000XM4, en doublant le nombre de micros dédiés à la voix de l’utilisateur. Sony a ajouté dans son nouveau casque une protection physique contre le vent et une fonction Speack-to-chat pour couper la musique par commande vocale afin de parler sans enlever son casque.

Côté autonomie, on est toujours sur une trentaine d’heures, avec une charge rapide de 3 minutes pour une heure de lecture ou de 30 minutes pour 5 heures.

Casque Sony WH-1000XM5 couleur argent

Sony WH-1000XM5 : Un prix en hausse

Annoncé à 420€, il y a là une belle inflation en comparaison de son ancêtre (40€ de plus), mais il est encore loin des plus chers dans cette catégorie de casques avec ANC. Disponible en deux couleurs : noir mat et argent. Pas d’offre de lancement spécifique pour sa sortie 🙁