Le Parrain 3 : une nouvelle version avec un début et une fin différents sortira en décembre

C’est confirmé, le Parrain 3 va avoir droit à une nouvelle version. Le dernier film de l’une des plus grandes trilogies de toute l’histoire du cinéma avait été beaucoup critiqué à sa sortie en 1990. La version qui sortira en décembre aura une nouvelle fin et un nouveau début.

Michael Corleone dans le Parrain 3 – Crédit : Paramount Pictures

Le Parrain 3 est le troisième et dernier film de la célèbre saga mafieuse. Il a succédé aux deux des plus grands classiques d’Hollywood, Le Parrain (1972) et Le Parrain 2 (1974). Néanmoins, il n’a pas reçu l’accueil attendu. Les critiques étaient plutôt négatives à sa sortie et son réalisateur Francis Ford Coppola n’en était lui-même pas convaincu. D’ailleurs, il n’apprécie pas non plus les films de Marvel qu’il trouve « méprisables ». Trois décennies plus tard, Le Parrain 3 va enfin revenir sur grand écran dans toute sa splendeur en respectant davantage la vision de son créateur, Mario Puzo.

« Une conclusion plus pertinente au Parrain et au Parrain 2 »

Paramount Pictures vient d’annoncer que la nouvelle version du Parrain 3 aura le nom original du film que Francis Ford Coppola avait initialement choisi avant qu’il ne soit raccourci pour sa sortie au cinéma. Le nouveau film s’appellera donc « Mario Puzo’s The Godfather, Coda : The Death of Michael Corleone ». Il sortira en décembre 2020, à l’occasion du trentième anniversaire du Parrain 3 et juste après le blockbuster Mulan qui débarquera sur Disney+ le 4 décembre.

Francis Ford Coppola a confirmé que la nouvelle version sera davantage conforme à la vision qu’il avait du film. Il a déclaré que « pour cette version de la finale, j’ai créé un nouveau début et une nouvelle fin. J’ai réorganisé certaines scènes, plans et signaux musicaux. Ces changements, avec les images et le son restaurés, offrent une conclusion plus pertinente au Parrain et au Parrain 2 ».

Mario Puzo’s The Godfather, Coda : The Death of Michael Corleone profitera d’abord d’une sortie au cinéma avant d’être disponible sur les services de streaming ainsi qu’en Blu-Ray. Nous y suivrons Michael Corleone regrettant les terribles décisions qu’il a prises au cours de sa vie de mafieu et qui essaie justement d’extraire sa famille de ce monde. Comme le titre l’indique, nous assisterons également à sa mort, mais ce n’est plus un spoiler depuis longtemps.

Source : ScreenRant